Banksy pierde los derechos de 6 de sus obras por negarse a revelar su identidad

Así, en el transcurso de los últimos diez meses el artista perdió los derechos de seis de sus obras en total.Se trata de unas de las imágenes más famosas del pintor británico, Radar Rat (Rata de radar) y Girl with an Umbrella (Chica con paraguas). Banksy "actúa de mala fe" al registrar sus obras como marcas comerciales y no tener la intención de comercializarlas, opina el jurado. Al mismo tiempo, puesto que se desconoce su identidad el artista no puede considerarse propietario indiscutible de estas obras. El jurado también destaca que no hay ninguna prueba de que Banksy efectivamente haya fabricado, comercializado o proporcionado algunos bienes o servicios, señala la oficina. La empresa Full Colour Black empezó a vender postales de esta obra y se propuso patentar la marca comercial Banksy para luego comercializar diferentes artículos en nombre del artista.Si el propietario de una marca comercial no la utiliza, esta puede pasar a quien sí haga uso de ella, según las leyes británicas. Por lo tanto, el pintor se vio obligado a abrir su tienda Gross Domestic Product. Pero los jueces consideraron la apertura de una tienda en línea como un intento de eludir la ley, informa The Telegraph.Por lo tanto, Banksy tendrá que revelar su identidad si quiere recuperar el control de sus creaciones, explicaron los jueces, quienes también le han privado de otras cuatro marcas, incluso de Laugh Now (Ríete ahora), Bomb Hugger (Niña abrazando una bomba) y Love Rat (Rata enamorada), entre otras. Anteriormente, Banksy fue privado de los derechos del famoso grafiti Flower Thrower (Lanzador de flores). A su vez, Full Colour Black insistió en tener derecho a utilizar la imagen, ya que la identidad del autor sigue siendo un misterio.

