Avlo, el nuevo tren 'low cost' español de alta velocidad inaugura sus servicios

Se podrán adquirir los billetes de tren a partir de 7 euros por trayecto y tendrá que competir con su principal rival francés Ouigo, que presta servicio en... 23.06.2021, Sputnik Mundo

Avlo es el nuevo servicio de alta velocidad de Renfe y posee una mayor capacidad de viajeros, con 438 plazas por tren, un 20% más de plazas respecto a las de los actuales trenes de la serie 112, capaces de alcanzar los 330 kilómetros por hora.El tren está equipado con todo tipo de comodidades como las de AVE, pero la principal diferencia es que su coste es mucho menor. Cuenta con espacios para maletas y aseos para personas con movilidad reducida, máquinas de venta automática con bebidas y snacks variados y también con wifi a bordo para acceder al servicio PlayRenfe.Aunque su puesta en marcha estaba prevista para abril de 2020, la pandemia hizo que se retrasara y no ha sido hasta el 23 de junio cuando ha salido el primer tren desde la estación de Figueres-Vilafant a las 5:35 horas con destino a Madrid-Puerta de Atocha. En sentido inverso, el primer tren ha partido a las 6:20 horas desde Madrid-Puerta de Atocha con destino a Barcelona-Sants. No obstante, las circulaciones diarias se podrán ampliar a lo largo del año en función de la evolución de la demanda, y de momento tendrá paradas en todas las ciudades del Corredor Noreste: Madrid, Guadalajara, Calatayud, Zaragoza, Lleida, Tarragona, Barcelona, Girona y Figueres.La venta de billetes se realizará a través de su web y los usuarios tendrán que registrarse para adquirirlos, ya que son nominativos. Avlo competirá con la otra compañía económica, Ouigo, después de que la filial francesa SNCF arrancase sus servicios el mes de mayo con billetes a partir de los 9 euros. No obstante, la puesta en marcha de Avlo ha generado un gran revuelo entre la población que se queda fuera de sus destinos y recuerdan las incidencias del servicio actual en otras zonas de la península como Extremadura.

