Venus no estaba muerto: la superficie del planeta se sigue moviendo

Debido a su atmósfera tóxica y sus altas temperaturas muchos científicos creían que Venus estaba muerto. Sin embargo, una nueva investigación revela que el... 22.06.2021, Sputnik Mundo

Hasta ahora los científicos habían considerado que Venus tenía una litosfera (capa exterior sólida) inamovible, similar a Marte o nuestra Luna.No obstante, un nuevo análisis realizado a las imágenes que tomó la misión Magallanes de la NASA en la década de los 90, revela la existencia de movimiento tectónico en Venus.Al parecer se trata de bloques de corteza que se han movido unos contra otros, algo parecido al comportamiento que tienen los trozos de hielo en los mares polares.Cómo descubrieron que Venus está 'vivo'La sonda Magallanes fotografió las llamadas tierras bajas de Venus, que constituyen la mayor parte de la superficie del planeta. Un estudio reciente de estas imágenes reveló que grandes partes de la litosfera de Venus parecen haberse movido: los bloques se separaron, se juntaron, se deslizaron uno al lado del otro y giraron, como si fueran bloques de hielo rotos.Los investigadores modelaron esta deformación de la superficie y determinaron que esta tectónica coincide con el lento movimiento del interior del planeta.Según el experto, Venus estaría experimentado un proceso parecido al que ocurre en la superficie de la Tierra debido a la actividad interior del planeta."La tectónica de placas en la Tierra es impulsada por la convección en el manto. El manto está caliente o frío en diferentes lugares, se mueve y parte de ese movimiento se transfiere a la superficie de la Tierra en forma de movimiento de placas. Una variación de ese proceso parece estar ocurriendo en Venus también”, explicó.Las implicaciones de este descubrimientoEl estudio del patrón de movimiento del hielo en Venus podría ayudar a los investigadores a estudiar los exoplanetas que se encuentran fuera de nuestro sistema solar e incluso la tectónica que estaba activa en la Tierra primitiva.Los resultados de este estudio, que fueron publicados en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, podrían ayudar a recuperar el interés de la comunidad científica en Venus. Han pasado 32 años de la última misión enviada por la NASA a nuestro vecino. Sin embargo, este mes tanto la agencia espacial estadounidense como la europea han anunciado que enviarán un total de tres misiones a Venus para observarlo con las últimas tecnologías. Venus pudo haber sido el primer planeta habitable en nuestro sistema solar. Incluso llegó a tener un océano y un clima similar a la Tierra. Sin embargo, algo sucedió por el camino y Venus se convirtió en un planeta tóxico envuelto constantemente en una densa neblina.

