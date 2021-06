https://mundo.sputniknews.com/20210622/puedes-desplazarte-14000-km-por-tus-propios-medios-esta-mariposa-si-1113415180.html

¿Puedes desplazarte 14.000 km por tus propios medios? Esta mariposa sí

La mariposa vanesa de los cardos es capaz de migrar miles de kilómetros del África subsahariana a Europa del Norte, cruzando el desierto del Sáhara, en años en... 22.06.2021, Sputnik Mundo

ciencia

mariposa

Un grupo internacional de científicos ha demostrado por primera vez que la llamativa mariposa Vanessa cardui es capaz de hacer este viaje de ida y vuelta de 12.000 a 14.000 km. Es la migración de insectos más larga conocida hasta ahora.Migra durante la primavera boreal después de una temporada de cría de invierno. Los investigadores utilizaron datos de monitoreo a largo plazo de miles de registradores, junto con datos climáticos y atmosféricos en regiones del África subsahariana y Europa para aprender sobre su movimiento.El estudio, publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, encontró que el aumento de la vegetación en la sabana africana durante el invierno y en el norte de África en la primavera, combinado con vientos de cola favorables, son los tres factores más importantes en el número que emigra a Europa.Las orugas de la vanesa de los cardos se alimentan de las hojas de las plantas que prosperan en condiciones invernales más húmedas en algunas regiones del África subsahariana, lo que hace que la población aumente enormemente. Migran a través del Sáhara. Cuando hay también condiciones primaverales húmedas y verdes en el norte de África, estas condiciones permiten una mayor reproducción y aumentan los números que cruzan el mar Mediterráneo para llegar a Europa.Los científicos también encontraron vientos favorables entre África y Europa occidental que ofrecen a los insectos oportunidades para viajes transcontinentales.El equipo calculó que las mariposas deben volar sin parar durante el día y descansar durante la noche para cruzar el Sáhara, haciendo paradas para alimentarse de néctar. Esto es similar al patrón con el que migran los pájaros cantores que vuelan de noche."Esta investigación muestra que este viaje improbable es posible y que ciertas condiciones climáticas que conducen a la temporada de migración tienen una gran influencia en los números que lo hacen. Demuestra cómo la vida silvestre que vemos en el Reino Unido puede trascender las fronteras nacionales y que la protección de tales especies requiere una fuerte cooperación internacional", explica el profesor Tom Oliver, ecologista de la Universidad de Reading y coautor del estudio.

