Nuevos avances en el estudio de la toxoplasmosis y la neosporosis

Nuevos avances en el estudio de la toxoplasmosis y la neosporosis

Se creía que los genomas de los parásitos que causan la toxoplasmosis y la neosporosis eran idénticos pero un nuevo estudio probó que son diferentes.

Actualizan el genoma de los parásitos de la toxoplasmosis y la neosporosis Se creía que los genomas de los parásitos que causan la toxoplasmosis y la neosporosis eran idénticos. Pero un nuevo estudio, realizado en Uruguay, utilizó una tecnología superior y probó que ambos tienen características diferentes. Los resultados servirán para el desarrollo de futuras vacunas y tratamientos contra estas enfermedades.

La toxoplasmosis es una enfermedad causada por el parásito toxoplasma gondii, que afecta a alrededor de la mitad de la población de manera asintomática. Las complicaciones graves se dan solo en aquellos con el sistema inmunitario debilitado o en bebés nacidos de madres infectadas. Por esta razón, las mujeres deben cuidarse de no infectarse durante el embarazo. Por su parte la neosporosis —causada por el parásito neospora caninum— no afecta a humanos sino al ganado bovino, produciendo abortos. Y en los perros puede causar parálisis y síntomas nerviosos. A pesar de no afectar a las personas, es una enfermedad muy dañina para aquellos países que viven del sector agropecuario.A pesar de ser enfermedades tan diversas, se creía que ambos parásitos tenían genomas idénticos. Esto fue desmentido por un estudio del Instituto Pasteur de Montevideo y de la Facultad de Medicina, publicado en la prestigiosa revista Genome Research. Esto y más en Big Bang. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas. En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

