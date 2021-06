https://mundo.sputniknews.com/20210622/moscu-impone-mas-restricciones-anti-covid-al-sector-de-restauracion-y-recreo-1113432101.html

Moscú impone más restricciones anti-COVID al sector de la restauración y el ocio

Moscú impone más restricciones anti-COVID al sector de la restauración y el ocio

MOSCÚ (Sputnik) — Las autoridades de Moscú impusieron nuevas restricciones anti-COVID para los sectores de restauración y recreo frente a un drástico aumento... 22.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-22T12:44+0000

2021-06-22T12:44+0000

2021-06-22T13:32+0000

restricciones

coronavirus

moscú

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1113432066_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_f5772048ed0f6eef958a7bbed989208b.jpg

En concreto, a partir del 28 de junio los cafés y restaurantes en Moscú estarán abiertos solo para los que tienen certificados de vacunación, anticuerpos o pruebas PCR.Agregó que los restaurantes y cafés se verán obligados a crear un sistema de verificación de los códigos QR, no se admitirá ningún certificado o documento de papel.Si los establecimientos de restauración no cumplen con las nuevas restricciones, solo podrán ofrecer comida para llevar, advirtió el alcalde de Moscú.Además, se prohíben desde este 22 de junio todos los eventos públicos con más de 500 participantes."A partir del 22 de junio, se introduce una prohibición temporal para celebrar conciertos, espectáculos, actividades recreativas y deportivas con la presencia simultánea de más de 500 personas, tanto al aire libre como en edificios, instalaciones y otras estructuras", precisó el alcalde.A los organizadores de los eventos con la participación de menos de 500 personas, se les recomienda también utilizar los códigos QR para garantizar la seguridad de los espectadores.En lo referente a las zonas de hinchas y pistas de baile, estas se permitirán solo si los organizadores prohíben la entrada a todos los que no tengan códigos QR, independientemente del número de participantes. Vacunados en MoscúPor su parte, el jefe del Departamento de Salud Pública de la capital rusa, Alexéi Jripún, comunicó que más de 2 millones personas se vacunaron contra el coronavirus en Moscú.El funcionario instó a los moscovitas a no retrasar la inmunización porque la situación sigue complicada, en Moscú está propagándose la variante india del coronavirus.Jripún también relató que la reducción del número de enfermos el pasado fin de semana en Moscú fue provisional."La situación epidemiológica se complicó sobre todo durante las últimas semanas, como ya es habitual el número de enfermos con el COVID-19 de redujo el pasado fin de semana, pero fue provisional", explicó el jefe del Departamento de Salud Pública de Moscú.Agregó que para los enfermos en Moscú se desplegaron 20.000 camas y que el Departamento de Salud destinará adicionalmente 11.000 millones de rublos ($150 millones) para detener la propagación del coronavirus.

https://mundo.sputniknews.com/20210617/el-gobierno-califica-de-complicada-la-crisis-de-coronavirus-en-rusia-1113319641.html

https://mundo.sputniknews.com/20210617/los-fabricantes-de-la-sputnik-v-presentaran-pronto-una-vacuna-de-refuerzo-contra-la-variante-india-1113309798.html

moscú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

restricciones, coronavirus, moscú, rusia