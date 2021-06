https://mundo.sputniknews.com/20210622/indulto-en-espana-madrid-y-cataluna-ingresan-en-nueva-etapa-de-dialogo-1113447866.html

Indulto en España: Madrid y Cataluña ingresan en nueva etapa de diálogo

Tras oficializar la decisión sobre los líderes catalanes, el Gobierno español remarcó que no permitirá una declaración unilateral de independencia por parte de la comunidad autónoma. 'En Órbita' dialogó con la senadora de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Ana Surra.

en órbita

vox

referéndum en cataluña (2017)

gobierno de cataluña

gobierno de españa

esquerra republicana de catalunya (erc)

pedro sánchez

madrid

partido popular de españa

El indulto oficializado este martes 22 por Madrid abarca a políticos condenados por sedición en 2019 tras el referéndum y la declaración de independencia de Cataluña en 2017. El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, apuntó que la medida es un paso pero no soluciona el conflicto de fondo. La entrevistada resaltó que "el indulto significa que fueron acusados bien y presos por un delito que cometieron. Pero ellos no cometieron ningún delito. Lo que hicieron fue poner las urnas para que el pueblo catalán decidiera lo que quería hacer".El lunes 21, el Consejo Europeo pidió liberar a los líderes independentistas y retirar el pedido de extradición de los políticos que se radicaron en el extranjero. Entre ellos el expresidente catalán Carles Puigdemont, instalado en Bélgica. "Los indultos los dan porque Europa condenó a España por tener presos políticos", sostuvo Surra. En tanto, los opositores Partido Popular y Vox buscarán recurrir a los indultos mientras que organizaciones independentistas presentaron firmas pidiendo la amnistía. "Si [el Gobierno español] hubiera hecho la amnistía, todos estarían contentos. Intentan hacer esto amorfo en el medio, que además tiene la oposición de la derecha. (...) Esto es una pantalla que no deja ver el tema central", señaló la senadora.La legisladora espera que la mesa de diálogo entre las autoridades catalanas y de España se concrete entre julio y agosto. Y catalogó a esta instancia como "la única manera de salir del conflicto". Los líderes catalanes indultados prevén dejar la prisión el 23 de junio.En esta edición de En Órbita también abordamos —entre otros temas— un diálogo con el abogado de DDHH colombiano David Flórez sobre la situación en el país tras superar los 100.00 muertos por la pandemia en un contexto de protesta social. Y además el debate en Argentina frente a la propuesta de reforma del sistema de salud nacional. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT.En Uruguay, por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

madrid

cataluña

