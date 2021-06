https://mundo.sputniknews.com/20210622/hola-hay-algo-para-comer-un-elefante-destroza-una-pared-en-busca-de-comida-1113406073.html

Hola, ¿hay algo para comer? Un elefante destroza una pared en busca de comida

Un hambriento elefante salvaje olfateó la comida y rompió la pared de una casa en Tailandia para robar una bolsa de arroz. 22.06.2021, Sputnik Mundo

Los residentes de la vivienda se despertaron por la noche por el ruido y corrieron a la cocina para ver qué había pasado. Se quedaron asombrados al ver una cabeza de elefante con sus enormes colmillos de marfil atravesando la pared. El animal hurgaba entre las alacenas con su larga trompa. En el proceso encontró una bolsa con arroz y se la metió en la boca.La dueña de la casa reveló que su marido logró espantar al elefante que luego desapareció por el bosque cercano. Agregó que es muy conocido en la zona porque hace muchas travesuras. Vino a la casa hace unos dos meses y estuvo mirando por los alrededores, pero entonces no dañó nada. Se calcula que en Tailandia viven unos 2.000 elefantes asiáticos en libertad, pero a menudo hay conflictos cuando entran en contacto con los humanos en las carreteras y los pueblos. Explicó que el animal probablemente no estaba especialmente hambriento ya que la comida en la selva sigue siendo la misma y en abundancia. "A veces los elefantes experimentan un cambio en su comportamiento y su carácter, así que no hay un factor que explique por qué lo hacen. Los hábitos alimenticios de los elefantes también han cambiado ahora que están más en contacto con los humanos. Han empezado a gustar de la comida que comen las personas", señaló. Otra razón podría ser que los cazadores y las trampas en la selva hayan perturbado al elefante y que éste haya salido de la selva profunda hacia los asentamientos, indicó.

