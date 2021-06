https://mundo.sputniknews.com/20210622/embajador-cubano-destaca-cooperacion-con-rusia-en-el-ambito-de-la-salud-1113429949.html

Embajador cubano destaca cooperación con Rusia en el ámbito de la salud

Embajador cubano destaca cooperación con Rusia en el ámbito de la salud

MOSCÚ (Sputnik) — Cuba y Rusia tienen una profunda cooperación en el ámbito de la salud, afirmó a Sputnik el embajador cubano en Moscú, Julio Antonio Garmendía... 22.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-22T11:52+0000

2021-06-22T11:52+0000

2021-06-22T12:32+0000

américa latina

cuba

eeuu

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1113429879_0:0:2868:1614_1920x0_80_0_0_1d0bcbc05bce61587bb13b35de1baaa3.jpg

"Hemos tenido con Rusia históricamente un intercambio en la esfera de la salud pública, que en los últimos meses se ha profundizado. Tenemos una identificación de temas en los que Cuba y Rusia trabajan de conjunto, medicamentos cubanos que son aplicados con éxito en Rusia como el Heberprot- P, que es contra la enfermedad del pie diabético y contribuye a evitar amputaciones, también de otros medicamentos contra el cáncer, etc", explicó el diplomático.Agregó que esta cooperación aumentó aún más en el contexto de la pandemia del coronavirus, cuando los investigadores de los dos países "han trabajado de conjunto en la identificación de medicamentos antivirales, para elevar la inmunidad".El jefe de la misión diplomática también destacó el "alto nivel científico" de Cuba.Además, subrayó que Rusia suministró a la isla mascarillas médicas y otros productos que necesita el país durante la pandemia del coronavirus."Ha sido útil y es algo que está empezando y tendrá una perspectiva amplia en el futuro", puntualizó el embajador.Asimismo, Garmendía Peña sostuvo que Cuba agradece a Rusia su apoyo en los esfuerzos para levantar el bloqueo impuesto por EEUU."En los esfuerzos para levantar el bloqueo, Cuba y nuestro pueblo han contado históricamente con el apoyo de Rusia; en el contexto de una situación particularmente complicada, volvemos a expresar nuestro agradecimiento", dijo el diplomático cubano.Destacó que el bloqueo de EEUU es una violación flagrante y sistemática de los derechos civiles de los cubanos.Cooperación con EEUUHay numerosos ámbitos en los que Cuba podría cooperar con EEUU una vez se levante el embargo, afirmó el embajador cubano en Moscú.Agregó que también "hay temas científicos en los que Cuba está interesada", y subrayó que "de hecho hay una o dos instituciones científicas norteamericanas que ya cooperan con Cuba en productos contra el cáncer". Entre otros ámbitos de posible cooperación con EEUU, el diplomático destacó "temas meteorológicos y de comercio", y precisó que "EEUU es un mercado muy cercano a Cuba"."Es infinita la lista de temas en los que EEUU y Cuba podrían cooperar y para los que hay disposición de cooperar", subrayó el diplomático.Recordó que "Cuba ha expresado reiteradamente su disposición a mantener una relación normal con EEUU, pero negociar sobre base de principios de igualdad soberana y de no intromisión en los asuntos internos de cada país".Según el embajador, en EEUU también hay personas y organizaciones que apoyan el levantamiento del bloqueo y abogan por "una relación normal" entre los dos países."Somos vecinos y tenemos muchísimos temas en los que pudiéramos cooperar, como se demostró con la Administración Obama, aunque haya temas de diferencias, como ocurre con Rusia por ejemplo. Estamos en espera de que haya por lo menos un cambio de esa política hostil" de EEUU, puntualizó.Además, señaló que el bloqueo de Cuba por parte de EEUU priva a los cubanos de la posibilidad de recibir ventiladores pulmonares, mascarillas y otro material médico necesario para combatir la pandemia del coronavirus."El carácter infrahumano del bloqueo llega al extremo en la situación de la pandemia del COVID-19. La Administración de EEUU aplica esa política, en particular su componente extraterritorial, para privar premeditadamente a los cubanos de los ventiladores pulmonares, mascarillas, preparados de diagnóstico, gafas de protección, trajes, guantes y otro material necesario para combatir la enfermedad", declaró.Según el diplomático, las pérdidas de Cuba a raíz del bloqueo se cifraron en unos 9.157.000.000 dólares estadounidenses desde abril de 2019 hasta diciembre de 2020, o en unos 436 millones al mes.EEUU impuso nuevas sanciones a Cuba de abril 2019 a marzo de 2020, que afectaron sobre todo las operaciones financieras con terceros países y el sector de turismo, cuyas pérdidas excedieron los 1.800 millones de dólares.

https://mundo.sputniknews.com/20210622/proyecto-de-vacuna-cubana-anticovid-abdala-alcanza-eficacia-del-9228--en-tres-dosis-1113412260.html

https://mundo.sputniknews.com/20210622/cuba-espera-que-la-comunidad-internacional-reafirme-en-la-onu-su-apoyo-a-la-isla-1113428501.html

cuba

eeuu

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

cuba, eeuu, rusia