El Partido Socialista de Brasil quiere ser clave para derrotar a Bolsonaro

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Aún falta más de un año para las elecciones presidenciales en Brasil, pero la izquierda ya empieza a mover las piezas del tablero en... 22.06.2021, Sputnik Mundo

Este martes 22 se produjo uno de esos movimientos clave: dos figuras muy destacadas del campo progresista, el diputado federal por Río de Janeiro Marcelo Freixo, y el gobernador del estado de Maranhão (noreste), Flávio Dino, dejaron sus respectivos partidos y se afiliaron al Partido Socialista de Brasil (PSB).El Partido de los Trabajadores (PT) del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) sigue siendo central y hegemónico en la izquierda brasileña, pero con los nuevos fichajes el PSB gana músculo y refuerza su papel de actor secundario que gana protagonismo.El PSB siempre apoyó los gobiernos del PT, es especialmente fuerte en el estado de Pernambuco (noreste, su feudo electoral) y en 2014 casi acarició la presidencia.La candidatura de Eduardo Campos estuvo a punto de llegar al balotaje, pero acabó de forma trágica, en un accidente de avioneta que le costó la vida, en plena campaña electoral.En el acto de afiliación de este martes al PSB, tanto Freixo como Dino destacaron que la unidad de la izquierda es básica para derrotar al "bolsonarismo" en las urnas: "Es hora de poner nuestras divergencias en un segundo plano para rescatar al país del caos y proteger la vida de los brasileños", afirmó Freixo.Freixo fue diputado estadual en Río, además de candidato a alcalde de la ciudad en dos ocasiones. Se enfrentó al creciente poder de las milicias en esa ciudad y en estos momentos es uno de los diputados más destacados de la oposición. Desde 2005 pertenecía al Partido Socialismo y Libertad (PSOL), que nació como una escisión a la izquierda del PT.Deja el partido para "sumar fuerzas" contra el "bolsonarismo". Su meta ahora es convertirse en gobernador de Río de Janeiro. Para ello ya cuenta con la bendición de Lula, que le prometió que el PT no presentará a ningún candidato propio en ese estado y le apoyará a él.Pragmatismo y estrategiaFreixo pretende construir un amplio frente de partidos (no sólo de izquierda) para derrotar a Bolsonaro en casa, donde en 2018 tuvo uno de los mejores resultados de Brasil. La salida del PSOL se explica en parte por esa ambición.En el partido izquierdista no se veían con buenos ojos las propuestas de Freixo de dialogar con políticos de centro o centro-derecha enemistados con Bolsonaro, como el expresidente de la Cámara de Diputados Rodrigo Maia y su padre César Maia, exalcalde de Río.Algo parecido le pasaba al gobernador de Maranhão, que militaba desde hace 15 años en el Partido Comunista de Brasil (PCdoB). Este martes 22 aseguraba que dejaba el partido por las diferencias de "estrategia y tácticas políticas" y por "visiones diferentes" entre él y su partido.Dino, cada vez más conocido en todo Brasil, llegó a sonar como candidato a presidente, aunque después de que Lula recuperarse la posibilidad de ser candidato lo más probable es que se conforme con un asiento en el Senado. También se especula con la posibilidad de que sea el vicepresidente de Lula, aunque es poco probable.La salida de Dino y Freixo se explica sobre todo por una cuestión pragmática: dejan dos partidos más "ideologizados" y vistos como "radicales" por parte del espectro social y mediático y embarcan en otro partido más escorado hacia el centro-izquierda, acostumbrado a las alianzas (a veces contranatura) que se forjan en Brasilia con tal de ganar espacios de poder.En algún momento de sus trayectorias, los dos pasaron por el PT, pero esta vez no optaron por volver a la formación de Lula y Rousseff.Algunos analistas lo explican por el hecho de que el "antipetismo" todavía es muy fuerte en Brasil y quedar asociados a la estrella roja podría restarles posibilidades (sobre todo a Freixo a la hora de alzarse como gobernador de Río).El PT, en todo caso, estará en las alianzas que sostendrán sus candidaturas. Es el mantra de la unidad de la izquierda que promueve Lula desde que volvió al primer plano de la política.

