El consumo de café disminuye el riesgo de sufrir enfermedades hepáticas

El consumo de café disminuye el riesgo de sufrir enfermedades hepáticas

Beber tres o cuatro tazas de café al día disminuye la probabilidad de desarrollar enfermedades hepáticas y el número de casos mortales por estas dolencias. Es... 22.06.2021, Sputnik Mundo

Los científicos analizaron la dieta de 494.585 voluntarios, sus hábitos no saludables y su ADN. A raíz de la investigación detectaron una estrecha relación entre el desarrollo de enfermedades hepáticas crónicas y el consumo de café, reveló uno de los autores del estudio y colaborador de la Universidad de Southampton, Oliver Kennedy. En promedio, la probabilidad de desarrollar enfermedades como la esteatosis y la cirrosis alcohólica y no alcohólica, así como una acumulación de grasa en las células del hígado, en los cafeteros es un 20% más baja. La probabilidad de un desenlace fatal entre ellos cae un 49%, en comparación con quienes no consumen café. Los autores del estudio subrayan que todos los tipos de café, incluido el descafeinado, el instantáneo y el molido, ayudan a protegerte contra las enfermedades hepáticas crónicas, si bien el molido conserva más propiedades que el instantáneo. También añaden que los resultados del estudio son significativos dada la creciente morbilidad de estas enfermedades en todo el mundo. Los resultados del estudio fueron publicados en la revista BMC Public Health.Si eres un amante del café, puede interesarte saber que combinar esta bebida con los dulces puede ser perjudicial para la salud.

