Culmina la épica prueba de durabilidad del Toyota Hilux de la forma más violenta | Video

En el 2010 Top Gear colocó su Hilux en el techo de un edificio de 60 metros de altura mientras era demolido. En aquel entonces y a pesar de todo el daño recibido, el vehículo logró arrancar e incluso entrar en el estudio del programa. A raíz de la experiencia de los británicos, WhistlinDiesel quiso hacer algo que lograse acabar con la camioneta. Así que decidió lanzar el Toyota desde 3.048 metros de altura. Aplastado pero unidoEl equipo del 'youtuber' enganchó el Hilux a un helicóptero de carga pesada Kaman K-Max que lo elevó a 152 metros para la primera caída.La parte frontal del pickup acabó destruida. El chasis corrió la misma suerte, y es que, a juzgar por las imágenes, las ruedas se salieron de su eje. No obstante, los blogueros no pudieron comprobar si el motor seguía vivo. Y es que, según comentaron, alquilar helicópteros para estos trucos cuesta mucho dinero y no tuvieron tiempo para hacerlo. El equipo volvió a poner a prueba la resistencia del coche, otra vez desde las alturas. Pero en esta ocasión a 3.048 metros de altura. El K-Max no tiene espacio para pasajeros, por lo que la tripulación de WhistlinDiesel tuvo que filmar el truco desde otro helicóptero. En el video se puede observar cómo el helicóptero lanza el vehículo y cómo este tarda 29 segundos en tocar tierra. Durante la caída libre el Toyota gira frenéticamente en el aire. El impacto convirtió al Hilux en algo más parecido a una tortilla que a un vehículo. Algunos internautas bromearon con que la prueba provocó las lágrimas entre algunos de los aficionados al motor. La prueba de fuego ha demostrado que el Toyota Hilux es en realidad una camioneta indestructible, teniendo en cuenta que, después de caer desde semejante altura, quedó una parte sólida y casi intacta y que no se hizo añicos por completo.WhistlinDiesel ya está pensando en hacer un video en el que el equipo comprueba si el motor del Hilux todavía arranca. Según el youtuber, será una forma de ver si de verdad el vehículo es indestructible.Lo cierto es que antes de la prueba del helicóptero, el pickup ya vivió una serie de barbaridades gracias a WhistlinDiesel. En el primer episodio le dio portazos, pasó por las zonas más duras fuera de la carretera a gran velocidad —cargado con un palé de bloques de hormigón de 1.200 kilos— y lo estrelló contra un árbol. Durante la segunda prueba el estadounidense primero lo volcó de un lado, y luego unió al vehículo a un remolque cargado con más de 13.600 kilos. En el tercer capítulo el mismo Hilux de 1989 atravesó una ruta salvaje por el desierto de Arizona apta solo para vehículos todoterreno modificados. Para sorpresa de todos, el auto la superó con éxito.

