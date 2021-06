https://mundo.sputniknews.com/20210622/asi-recibio-evo-morales-el-ano-5529-en-la-fiesta-del-sol--videos-fotos-1113413278.html

Así recibió Evo Morales el año 5529 en la fiesta del sol | Vídeos, fotos

Así recibió Evo Morales el año 5529 en la fiesta del sol | Vídeos, fotos

En decenas de sitios sagrados de los pueblos indígenas, Bolivia celebró la llegada del Año Nuevo Andino Amazónico, con pedidos de prosperidad y de salud a sus... 22.06.2021, Sputnik Mundo

Antes de que Bolivia fuera Bolivia, en estas tierras los pueblos indígenas celebraban en cada solsticio de invierno el Inti Raymi, la fiesta del sol, que marcaba el inicio del nuevo año. Según el Gobierno nacional, principal promotor de este feriado, ya comenzó el año 5529 del calendario aymara. El festejo, que transcurrió en decenas de sitios sagrados milenarios del país, contó en Cochabamba con la participación del expresidente Evo Morales (2006-2019).Existen registros de que el Inti Raymi se festejaba desde antes de la llegada de los conquistadores españoles a esta región, en el siglo XVI. Es una celebración dirigida a agradecer al tata Inti (padre Sol) por haber permitido obtener buenas cosechas y por haber mantenido el equilibrio entre todo lo que vive.La cuestión del equilibrio está presente en cada centímetro de la filosofía de los pueblos indígenas andinos. Así lo explicó a Sputnik tata Paulino Calizaya Mamani, quien es un amawta, que en quechua significa sabio, o maestro. Fue el encargado de realizar la ceremonia por el 21 de Junio en Inca Rakay, una antigua ciudad indígena neocolonial, de la cual hoy quedan solo sus restos arqueológicos. Está en el municipio de Sipe Sipe, a tres horas de la ciudad de Cochabamba.Toda la ceremonia está dirigida a un momento: cuando asoman los primeros rayos del sol tras las montañas. Es ahí cuando las y los presentes levantan las manos abiertas para que la luz del nuevo día llene sus palmas.El contacto religioso con el sol "sirve para cambiar la energía en nuestros corazones, a partir de las comunidades y de las familias, donde siempre estamos en complementariedad y equilibrio", afirmó.Ceremonia en las alturasInka Rakay era una fortaleza y un centro administrativo del Imperio inca, construido entre los años 1460 y 1470. Está situada en la cima de una montaña, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, a 11 kilómetros del poblado de Sipe Sipe.A las 3:00, ahí estaban Calisaya y su esposa, la yatiri (guía espiritual) Ana Quispe Mamani, munidos de todos los elementos para armar una gran q'oa, que es como llaman a las ofrendas dirigidas a la Pachamama, la Madre Tierra.A esa hora, un grupo de personas venidas de diferentes comunidades de Sipe Sipe se descongelaban junto a una alta fogata, que terminaría de arder a la mañana siguiente. Algunos mascaban coca, otras tomaban chicha, aquel comía charque de llama.Mientras, una banda de música autóctona llenaba con sus sonidos y cantos la oscuridad de la noche. Así transcurrieron las horas hasta que el día empezó a clarear tras las montañas.En ese momento, llegó el expresidente Evo Morales para quitar la modorra a las y los presentes. Venía acompañado de líderes campesinos del departamento, cargaban sus ofrendas para sumar al fuego de la q'oa, que se iniciaría con el primer rayo solar.El amawta pidió permiso a la Pachamama para iniciar la ceremonia, destinada "a que podamos entendernos entre nosotros. También, para que nuestras semillas nos brinden seguridad alimentaria, y así tengamos plantas medicinales con ajayu", que es una energía espiritual equiparable al concepto de alma que se maneja en la llamada cultura occidental.En Inca Rakay no había más de 200 personas, dadas las restricciones impuestas por la Alcaldía de Sipe Sipe ante la tercera ola de COVID-19.Todas las manos se alzaron de cara al sol, a la espera del toque de la luz. Decenas de periodistas locales allí reunidos también dirigieron los lentes de sus cámaras al borde montañoso de donde emergería el tata Inti.Mientras tanto, el amawta Paulino no dejaba de hablar, pedir, rezar: "Ahora sabemos que la vitamina D es efectiva para combatir al coronavirus. No debemos ocultarnos del sol, más bien tenemos que recibir su energía para enfrentar estas enfermedades y ganar la batalla al COVID-19".La banda musical, que amenizaba la celebración desde la madrugada, entonó el himno nacional de Bolivia, que fue debidamente cantado por todos, mientras no despegaban sus manos de la luz solar.Luego, el amawta pidió al expresidente Morales que encienda la q'oa, donde ardería un sullu, que es un feto de llama disecado, para tener más prosperidad en el nuevo año.Evo Morales, uno más en la multitudDesde su llegada, el foco de la celebración recayó en la figura de Morales, quien se veía contento rodeado de sus hermanas y hermanos campesinos. Dio una sonrisa a todos y cada uno que le pidió hacerse una selfi. No dejó de bromear mientras se mostraba cómodo, abrazado por el cariño de su gente.Había varios medios nacionales, pero el expresidente se negó a darles declaraciones, porque íntimamente los considera cómplices en el golpe de Estado en su contra, el 10 de noviembre de 2019. Pero cuando fue consultado por Sputnik, dio sus impresiones sobre este Inti Raymi.Y repuso: "Largo sería comentarlo. Pero son tiempos para recuperar nuestra identidad. Estoy convencido de que la diversidad cultural es nuestra mayor riqueza".El acto oficial del Inti Raymi se realizó en la ciudad arqueológica de Tiwanaku, en el departamento de La Paz. Estuvo a cargo del presidente, Luis Arce, y del vicepresidente, David Choquehuanca."Estaba invitado a participar por el alcalde y los movimientos sociales de Tiwanaku. Les pido disculpas por no participar, será en los próximos años", dijo el expresidente.Morales, quien estaba por primera vez en Inca Rakay, se mostró esperanzado en que este 5529 traiga "más energía, más fuerza, también más sabiduría; que nuestras autoridades estén siempre junto al pueblo boliviano, escuchando las palabras de amawtas, reconociendo la lucha del movimiento indígena por la paz: por la paz con justicia social".En este aspecto, el expresidente hizo una comparación con "el Imperio, donde también hablan de paz. Pero es una paz con intervención militar. Mientras haya intervenciones y bases militares, no va a haber paz".Y continuó: "¿De dónde vienen las pandemias? Del occidente. De allí también nos llega el medicamento, para que hagan negocio las transnacionales de la industria de la medicina y de los alimentos".En este sentido, Morales graficó que "con la pandemia, las familias humildes y pobres perdieron la vida, pero también fue afectada su economía por la cuarentena. Mientras tanto, las industrias fortalecen sus economías"."Es medio sospechoso —dijo—. Me sigue pareciendo que esta pandemia es parte de una guerra bacteriológica. En el futuro se sabrá cuáles son sus motivos".Consultado por Sputnik sobre los procesos judiciales iniciados contra quienes ocasionaron el golpe en su contra, respondió con un: "No vine a debatir sobre eso".Fin de la fiestaEl sol continuó su ascenso. Las y los presentes compartieron un apthapi, una comida comunitaria compuesta por vegetales del lugar, huevos y charque de llama, entre otras carnes que se evaporaron rápido, para deleite de los comensales.La música siguió y los tragos se compartieron hasta las 10 de la mañana, cuando la gente comenzó a marcharse.Ya más relajado, concluido su trabajo, el amawta comentó que estuvo en Tiwanaku en enero de 2006, cuando se realizó la primera toma de posesión de Morales según usos y costumbres de los pueblos andinos.

