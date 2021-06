https://mundo.sputniknews.com/20210622/argentina-denunciara-a-287-pasajeros-que-no-cumplieron-la-cuarentena-1113436449.html

Argentina denunciará a 287 pasajeros que no cumplieron la cuarentena

Argentina denunciará a 287 pasajeros que no cumplieron la cuarentena

BUENOS AIRES (Sputnik) — La Dirección Nacional de Migraciones (DN) de Argentina presentará una denuncia penal contra 287 viajeros que no respetaron el... 22.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-22T14:56+0000

2021-06-22T14:56+0000

2021-06-22T15:35+0000

américa latina

covid-19

cuarentena

coronavirus

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109064/91/1090649163_0:29:3073:1757_1920x0_80_0_0_3fcb5c883c9fb83dc6b209b037166491.jpg

"Van a tener que responder ante la Justicia", advirtió la titular del organismo, Florencia Carignano, en declaraciones a la emisora AM 990.Los acusados serán denunciados por vulnerar las medidas dispuestas para prevenir una epidemia y por desobediencia a la autoridad pública, según establecen los artículos 205 y 239 del Código Penal.La infracción por estas dos infracciones está castigada con una pena de prisión que oscila entre los 15 días y los dos años.Migraciones detectó que el 38% de los pasajeros que ingresaron al país sudamericano no cumplió con la cuarentena.El organismo llegó a esta conclusión tras realizar la semana pasada 747 inspecciones en la capital y en otras ocho provincias del país.Alerta por variantes"El ingreso de nuevas variantes más contagiosas y virulentas pueden poner en jaque la apertura de actividades", advirtió Carignano al justificar la medida.Por disposición del Gobierno, todas las personas que vuelven del exterior tienen la obligación de presentar un test PCR con resultado negativo para COVID-19.Además deben realizarse un hisopado en el aeropuerto para confirmar que no contrajeron la enfermedad.Cada jurisdicción es la responsable de realizar los controles en los domicilios a partir de la información que brinda la DNM.En Argentina predomina la variante de Reino Unido, la Manaos, y la Andina del nuevo coronavirus, que surgió a en diciembre de 2019 en China.En todo el país se acumulan más de 4,2 millones de casos de COVID-19, con 8.696 contagios en las últimas horas.Desde la detección de la enfermedad en el país, en marzo de 2020, fallecieron 89.490 pacientes con coronavirus, de los cuales 448 son recientes.

https://mundo.sputniknews.com/20210622/argentina-registra-un-descenso-de-casos-de-coronavirus-por-tercera-semana-consecutiva-1113434325.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

covid-19, cuarentena, coronavirus, argentina