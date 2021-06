https://mundo.sputniknews.com/20210621/maranho-el-estado-brasileno-comunista-campeon-en-la-vacunacion-contra-el-covid-19-1113411054.html

Maranhão, el estado brasileño "comunista" campeón en la vacunación contra el COVID-19

Maranhão, el estado brasileño "comunista" campeón en la vacunación contra el COVID-19

RÍO DE JANEIRO (Sputnik) — Si en EEUU repartían hamburguesas, cerveza y hasta marihuana para animar a la gente a que se vacunase contra el COVID-19, en el... 21.06.2021, Sputnik Mundo

Comida tradicional y espectáculos de folclore local animaron los últimos fines de semana las noches de la ciudad de São Luis, la capital del estado, para que sus habitantes de acercaran en automóvil a los puntos de vacunación contra el COVID-19 incluso de madrugada.Es el clima que se vive en la región de Brasil más adelantada en la inmunización, gobernada por el Partido Comunista de Brasil (PCdoB). Este martes ya se inmunizarán los jóvenes de 18 y 19 años, mientras en el resto del país la franja de edad de los agraciados con el pinchazo varía entre los 50 y los 40 años, aproximadamente.La semana pasada, Maranhão batió el récord de vacunación desde que empezó la campaña y consiguió aplicar más de 330.000 inmunizantes, colocándose entre los estados que más vacunan en Brasil. De momento, el 28% de la población recibió al menos una dosis y el 8,1%, las dos.Las claves del éxitoAlcântara se convirtió en la primera ciudad de Brasil con toda la población mayor de 18 años vacunada con al menos una dosis. Jugó a su favor el elevado número de quilombos (comunidades de antiguos descendientes de esclavos) que alberga, y que estaban en uno de los primeros grupos de prioridad.Otra de las claves del éxito de Maranhão es que recibió 300.000 dosis más que el resto de estados cuando hace unas semanas se detectó la cepa india del coronavirus en la tripulación de un barco fondeado frente a su costa. Para prevenir males mayores, el Ministerio de Salud mandó a la región un cargamento extra de vacunas.Las autoridades locales destacan, no obstante, que la gestión es uno de los pilares de la rápida inmunización, como explicó en una entrevista con Sputnik el secretario de Salud del gobierno de Maranhão, Carlos Lula: "Lo primero que hubo que coordinar fue ir a por las personas, no esperar a que llegasen a los puntos de vacunación, para dar más velocidad".Las competencias en materia de salud (y por tanto la aplicación de las vacunas) en Brasil corresponden a los municipios. Los estados se encargan de recibir las dosis que envía el Ministerio de Salud y repartirlas, pero en Maranhão se fue un poco más allá.Las autoridades también detectaron que muchos no acudían a ponerse la segunda dosis (un problema extensible a todo Brasil), así que propusieron una solución ingeniosa: todo aquel que demuestre haber completado la pauta de inmunización entrará en un sorteo de un premio valorado en 10.000 reales (casi 2.000 dólares) canjeable por alimentos.Una gestión "comunista"Para el secretario de Salud, es muy simbólico que "a pesar de tener un presidente de extrema derecha", Maranhão, un estado gobernado por el PCdoB, sea líder en vacunas: "Muestra mucho sobre nuestra visión de mundo, de igualdad, de compartir todo con todos y de preocuparse con quien es más pobre. Podríamos tener una visión elitista sobre la vacunación, pero estamos yendo atrás de cada maranhense", comentó.El gobernador de Maranhão, Flávio Dino, es uno de los principales nombres de la izquierda brasileña, y sonó incluso como presidenciable antes de que se confirmara la candidatura del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).A pesar del hito de ser el único gobernador comunista de Brasil, Dino dejará el partido este martes 22 de junio para entrar en el Partido Socialista de Brasil (PSB), en el marco de una estrategia para reforzar las posibilidades de la izquierda en las elecciones presidenciales del año que viene.

