La razón por la que el príncipe Harry atacó a la familia real en la entrevista con Oprah

Harry perdió la calma después de una discusión sobre el mantenimiento de sus títulos, según reveló una fuente familiarizada."Harry y Meghan estaban muy enfadados antes de [la entrevista con] Oprah porque se acababa de firmar la separación final de la familia real o el llamado Megxit que incluía que Harry no mantuviera los cargos militares", declaró.La reina rechazó las peticiones de Harry para que tuviera un papel "mitad dentro mitad fuera".Ese mismo fin de semana, Harry y Meghan firmaron la entrevista con Oprah, asegura el medio.Harry sirvió en el Ejército durante diez años y alcanzó el rango de capitán. En Afganistán se convirtió en el primer miembro de la realeza en más de 25 años en servir en una zona de guerra. Estuvo en dos ocasiones en Afganistán como capitán de Gales. Se retiró en junio de 2018. Según un amigo suyo, "su labor militar es una de las cosas más importantes para él". Sin embargo, el 12 de febrero de 2021, como parte de la separación definitiva, la reina le retiró tres cargos clave.Eran el de capitán general de los Marines Reales —cedido por su difunto abuelo, el príncipe Felipe—, el de comandante aéreo honorario de la RAF de Honington, en Suffolk, y el de comodoro jefe de pequeños buques y submarinismo del Comando Real Naval.Fuentes internas del palacio de Buckingham explicaron que le habían despojado de cargos militares por temor a que las televisiones pudieran utilizarlos para promocionar sus documentales de Netflix y sus programas de entrevistas en Estados Unidos.El duque de Sussex se quedó atónito al enterarse de que, como miembro de la realeza que no trabaja, no podía llevar uniformes militares en el servicio real, indicó el medio. Por su parte, Isabel II tomó una decisión sin precedentes: hizo que todos llevaran traje civil para evitar la vergüenza de Harry en el funeral de Felipe en abril. Durante mucho tiempo se pensó que el enfado de Harry había sido provocado porque el futuro rey Carlos le dijo que su hijo Archie no podía ser príncipe. Sin embargo, una fuente lo desmintió al detallar que eso se sabía y se discutía desde hacía tiempo.Harry hizo una serie de acusaciones en su charla con Oprah en marzo, incluyendo afirmaciones de que un miembro de la familia real había proferido comentarios racistas sobre su hijo no nacido.

