"Hasta las lágrimas": presentan versión en español de una desgarradora canción de guerra soviética

21.06.2021

2021-06-21T15:58+0000

2021-06-21T15:58+0000

2021-06-21T15:58+0000

El músico argentino Alejandro Szwarcman se encargó de traducir esa famosa obra que narra el dolor de una madre que perdió a su hijo en los campos de batalla, al tiempo que su compatriota, la cantante Inés Cuello, interpretó la canción.La versión en español de 'Balada de la madre' está disponible en YouTube, donde en el vídeo se recuerda que "la URSS entregó más de 20 millones de sus almas para salvar a la humanidad de la bestia nazifascista". Se añade que, durante "casi cuatro largos años, mujeres y hombres del Ejército Rojo combatieron con verdadero y probado coraje, por aire, mar y tierra, la presencia de las tropas de la Wermacht hasta derrotarla", un período en el que "el pueblo soviético soportó todo tipo de abusos, violaciones y crímenes" por parte de los invasores.Los comentarios que dejan los internautas coinciden en que la interpretación salió muy "emotiva" y que "cala en lo más profundo del corazón". Algunos confiesan que lo escuchaban con lágrimas en los ojos."En realidad, se puede traducir cualquier cosa de cualquier idioma a otro: lo difícil es traducir el espíritu de lo que dice una canción o los versos de un poema cualquiera. Y para eso hay que entender y conocer un poco el espíritu de esa lengua y del pueblo que la engendró. No lo digo por falta de modestia, pero creo conocer bastante ese espíritu, esa alma rusa, y a mí me pasó algo en particular: cuando la escuché a Inés interpretar y que ella había entendido palabra por palabra, verso por verso, qué era lo que quería decir esa canción, me di cuenta de que estaba llorando. Soy un hombre grande ya, pero me di cuenta que estaba completamente conmovido y llorando como un niño", dijo a Octavo Mandamiento el poeta y cantautor Alejandro Szwarcman.Por su parte, Inés Cuello dijo estar conmovida por haberse "acercado a este hito histórico tan importante que ha dejado tanto dolor en el pueblo ruso"."Como cantante argentina, estoy muy, muy contenta de poder sumarme a difundir esta obra en el resto del mundo, o por lo menos, en el mundo de habla hispana", concluyó.La versión en español de la canción rusa 'Balada de la madre', traducida por Alejandro Szwarcman e interpretada por Inés Cuello, se puede escuchar en el audio de este programa.

