Se sabe que este fruto universal tiene innumerables efectos positivos para el organismo cuando se consume con agua tibia o caliente, tales como acelerar el metabolismo, eliminar las toxinas del cuerpo, combatir la inflamación, fortalecer el sistema inmune, mejorar la salud de los dientes o mejorar el estado emocional.Si bien existen algunas enfermedades que no se benefician del consumo de agua con limón. La endocrinóloga Zukhra Pavlova explicó al portal Tsargrad que no es bueno exagerar en su consumo.Además advirtió que lo más importante es no mezclarlo con agua fría porque puede provocar hipotermia en las mucosas.

