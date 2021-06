https://mundo.sputniknews.com/20210621/el-ano-nuevo-andino-y-otros-anos-nuevos-indigenas-en-america-latina-1113406279.html

El Año Nuevo Andino y otros años nuevos indígenas en América Latina

Las comunidades quechua, aymara y mapuche en Sudamérica conmemoraron su año nuevo con ceremonias típicas y, en tiempos de pandemia, con saludos en redes... 21.06.2021, Sputnik Mundo

Inti Raymi para el pueblo quechua, Machaq Mara para los aymaras y We Tripantu para los mapuches, el 21 de junio no fue un día más para América Latina, sino el inicio del año 5529. De acuerdo con sus costumbres ancestrales en la región, el solsticio del invierno austral marca su principal festividad.El comienzo del invierno está siempre marcado por el solsticio, es decir, el momento en el que el Sol se encuentra en el punto más alejado del hemisferio. Además del comienzo formal de la temporada invernal, el fenómeno marca el punto del calendario de menor duración del día y mayor duración de la noche.En los territorios hoy correspondientes a América del Sur, el movimiento de los astros era una referencia ineludible, así conocían que el solsticio marca el inicio de un nuevo ciclo de cosecha.¿Cuándo celebran el año nuevo mayas, aztecas y guaraníes? Sin embargo, la fecha del año nuevo cambia según la cultura de distintos pueblos originarios. También en Sudamérica, con presencia en extensas tierras de lo que hoy es Brasil, Paraguay y vecinos, los guaraníes conmemoraban en el mes de septiembre el Ara Pyau, que puede traducirse como año nuevo.La diferencia radica en que los guaraníes, en lugar de tener el solsticio como referencia, se basaban en el momento en que se retiran las heladas y se adentra la primavera. Por su parte, en el hemisferio norte los aztecas celebraban el comienzo del año entre el 13 de febrero y el 12 de marzo en virtud de la posición del Sol, mientras los mayas lo hacen el 26 de julio, un día después de la jornada conocida como el Día Fuera del Tiempo que los mayas dedicaban a la reflexión.Machaq Mara, Inti Raymi y We Tripantu en el siglo XXIA pesar del paso de los siglos, las comunidades indígenas sudamericanas buscan mantener sus celebraciones tradicionales y su importancia actual puede comprobarse en un repaso por las redes sociales.El expresidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019), de ascendencia aymara, es uno de los referentes internacionales que más visibilidad da al Año Nuevo Andino Amazónico y del Chaco, término utilizado para englobar todas las celebraciones de la región."Levantemos las manos para recibir los rayos del sol y agradecer a la Pachamama por este nuevo ciclo", saludó Morales.El líder del Movimiento Al Socialismo (MAS) no solo celebró por redes sino que participó de la celebración en el centro ceremonial de Inca Rakay, en el municipio de Sipe Sipe, Cochabamba (centro).Pero más allá del saludo del exmandatario, las redes se llenaron de saludos, reconocimientos, fotografías de videos de organizaciones, dirigentes sociales y usuarios que demostraron que el año nuevo de los pueblos originarios está lejos de perder relevancia.La Agrupación Política Sumaj Inti compartió, a través de Twitter, una invitación a que los internautas puedan experimentar la verdadera sensación de la celebración: "Deja que la luz del día o los primeros rayos del sol acaricien tu cara y recibas las energías del gran padre Inti e inunde tu cuerpo la renovación del espíritu".La forma en que la tradición se mantiene deslumbra a los académicos especializados en las culturas indígenas sudamericanas. Ramón Balcázar, coordinador del Observatorio Plurinacional de Salares Andinos, no dejó pasar la oportunidad para enviar el mensaje de renovación de la naturaleza que acompaña a la fecha.Muchos se preguntan cómo hacían los pueblos originarios para saber exactamente el momento del solsticio. El Instituto de Física y Astronomía de la Universidad de Valparaíso aprovechó la fecha para revelar el secreto de los mapuches.En la misma línea, el observatorio astronómico ALMA, ubicado en Chile, y recordó que los incas utilizaban estructuras de piedras llamadas Saywas para identificar los solsticios.Una muestra de la relevancia universal que la celebración andina ha adquirido es que empresas multinacionales como Google no dejan pasar la oportunidad para saludar a los pueblos indígenas sudamericanos.Con una creciente presencia en redes sociales y jóvenes, las festividades de las culturas indígenas más importantes de Sudamérica se mantienen vivas y parecen lejos de quedar en el olvido.

2021

