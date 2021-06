https://mundo.sputniknews.com/20210621/eeuu-tiene-su-inflacion-mas-alta-en-13-anos-pero-america-latina-no-queda-atras-1113407372.html

EEUU tiene su inflación más alta en 13 años pero América Latina no queda atrás

EEUU tiene su inflación más alta en 13 años pero América Latina no queda atrás

El país norteamericano registró en mayo un crecimiento del 5% interanual en los precios de la economía.

Varias de las economías más importantes del mundo optaron por la inyección monetaria como medida para atender la crisis económica generada por la pandemia. El riesgo de que en el largo plazo esta provocara inflación era conocido, pero tanto EEUU como Japón o la Unión Europea se arriesgaron y hoy cuentan con diferentes grados de recuperación y aumento de precios.Según el premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, el fenómeno que se observa "no es de temer" y se corregirá rápidamente. A su criterio, la fuerte intervención del Estado en la economía generó un efecto positivo que no se hubiera obtenido si este hubiese estado ausente durante la crisis.Consultado por Sputnik, el economista Arturo Huerta, docente e investigador de la Universidad Autónoma de México, se expresó de forma similar y afirmó que lo que manifiesta EEUU y otros países desarrollados es "un fenómeno transitorio". Este no se basa en el "recalentamiento de la economía" sino en la adecuación de la demanda a una oferta que estuvo restringida por un largo período debido a los confinamientos.En cambio, el autor del reciente libro Austeridad Fiscal: Causas y Consecuencias indicó que no sucederá lo mismo en América Latina dado que las causas de la inflación son diferentes. No tienen que ver con un mayor gasto público o con una mayor demanda o empleo, sino que es la contracción de estos factores los que presionan a los precios.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

