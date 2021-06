https://mundo.sputniknews.com/20210621/diputado-eeuu-sabe-que-viola-derecho-de-venezuela-para-enfrentar-pandemia-1113409347.html

Diputado: EEUU sabe que viola derecho de Venezuela para enfrentar pandemia

CARACAS (Sputnik) — Estados Unidos reconoce que viola el derecho de Venezuela, al ser el Gobierno de Joe Biden el que autorice la compra de insumos para hacer... 21.06.2021, Sputnik Mundo

El 17 de junio, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que permitirá a Venezuela las transacciones y actividades relacionadas con la entrega de mascarillas, ventiladores, tanques de oxígeno, vacunas y producción de vacunas, test COVID-19, sistemas de filtración de aire y hospitales de campaña.Ortega, integrante de la comisión de Asuntos Internacionales de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral, de mayoría oficialista), dijo que el país caribeño espera que no resulte un engaño del Gobierno estadounidense, y que en realidad se liberen los recursos al Gobierno "legítimo" que lidera el presidente Nicolás Maduro."Hay que evaluar cuál va a ser el desempeño, no vaya a ser un engaño para seguir entregando nuestro dinero a unos pillos (ladrones) que se han estado robando nuestra plata, me refiero a lo que ellos llaman un gobierno interino que es una gente que no ha sido electa por nadie, que no tiene cualidad para manejar ese dinero y sin embargo la administración estadounidense les ha entregado el dinero de los venezolanos", comentó.La medida permitirá al Banco Central de Venezuela (BCV) y otras entidades financieras del Estado realizar las transacciones.Pago CovaxUna semana antes, el presidente Nicolás Maduro pidió al Gobierno de Biden cesar el bloqueo del dinero de Venezuela para la compra de vacunas del mecanismo Covax.El Gobierno venezolano había denunciado el bloqueo de 10 millones de dólares destinados a completar pagos al Covax para la adquisición de vacunas contra el COVID-19.Ortega manifestó que Estados Unidos actúa de forma "hipócrita" al bloquear los recursos y luego decir que permitirá la comprar de vacunas."El sistema Covax es claro que solo es para vacunas del COVID-19 y el dinero fue asaltado, son hipócritas que declaran una cosa y su accionar es descarado, agresor, hegemónico y desconsiderado", acotó.De igual manera, el parlamentario recordó que su país mantiene una lucha con gobiernos extranjeros para poder adquirir insumos para enfrentar la pandemia.El Gobierno de Venezuela ha depositado más de 100 millones de dólares para comprar las 11.374.400 de dosis, que representan al 20% de la población.Venezuela ha sido objeto de duras sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea.Estas medidas han conllevado al bloqueo de sus fondos en varias cuentas internacionales, e incluso a prohibir el uso de sus reservas nacionales depositadas en el Banco de Inglaterra.En medio de la crisis que ha generado la pandemia de COVID-19, el Gobierno de Venezuela ha exigido a estas naciones liberar los fondos y transferirlos bajo la mediación de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para la compra de medicamentos, implementos y vacunas.

2021

