China busca crear un rival vinícola del Burdeos francés

China quiere convertir su principal región productora de vino, Ningxia, en una que rivalice con Burdeos en Francia, escribió el medio CNBC.

Para 2035, la zona de las montañas de Helan en la región de Ningxia pretende producir 600 millones de botellas por valor de más de 3.000 millones de dólares, según un plan aprobado por el Gobierno.La región, situada a lo largo del río Huang He, se encuentra en una latitud similar a la de la famosa región vinícola de Francia. Esta zona representa la mayor parte de la producción china de vino. Ahí se planta una variedad de uvas tan diversa como la de Burdeos o el valle de Napa en EEUU, aseguró Sui Pengfei. Competencia internacionalLa meta del Gobierno chino de cuadruplicar la producción anual de vino de Ningxia es comparable con las cifras de Burdeos. La región produjo 522 millones de botellas por valor 4.100 millones de dólares en 2020. El plan vinícola establece un marco de desarrollo que va desde la mejora de los conocimientos locales sobre la elaboración del vino y la conservación ecológica hasta "una ventana" para que el vino de China "se integre con el mundo". En 2020, las exportaciones de vino de Ningxia aumentaron un 46,4% hasta alcanzar unos 410.000 dólares, según la agencia china de aduanas. Los principales destinos fueron Estados Unidos, la Unión Europea, Australia y Japón.Sin embargo, en el ámbito internacional, los productores chinos tienen "un largo camino que recorrer antes de convertirse en grandes exportadores", explicó Tony Battaglene, director ejecutivo de Australian Grape and Wine citado por CNBC.Competencia nacionalEl consumo y la producción de vino en China han disminuido en los últimos años, posiblemente debido a las difíciles condiciones climáticas y la baja productividad, según un informe de la Organización Internacional de la Viña y el Vino. Estos problemas "están haciendo que la industria vinícola china sea menos competitiva en comparación con los vinos importados", escribieron los autores.Australia fue el mayor importador del vino a China en 2020, ligeramente por encima de Francia. No obstante, el país asiático impuso los aranceles que han bloqueado esencialmente más importaciones de esta bebida de Australia. Aun así, las empresas australianas esperan volver a entrar en el mercado chino cuando los aranceles expiren dentro de cinco años.Como resultado de esos aranceles, las importaciones chinas de vino de Chile y Francia recibieron un impulso, explicó Zhang Yanzhi, de la bodega Xige Estate, con sede en Ningxia. Además de la popularidad de las marcas extranjeras, uno de los mayores retos para la industria vinícola china es la preferencia local por un licor fuerte y claro conocido como baijiu. Esta bebida alcohólica es un elemento básico en las cenas de negocios y gubernamentales chinas.Si el vino puede ser tan barato como el baijiu, o sea, unos 6,20 dólares por algunas botellas, entonces más gente lo consumirá, aseveró Sui Pengfei, del Ministerio de Agricultura. China ocupa el sexto lugar en consumo mundial de vino y el décimo en producción por litros, según un informe anual publicado por la Organización Internacional de la Viña y el Vino.

