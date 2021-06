https://mundo.sputniknews.com/20210620/video-la-leyenda-del-boxeo-mexicano-vuelve-al-cuadrilatero-y-brilla-en-su-ultimo-combate-1113380275.html

Video: la leyenda del boxeo mexicano vuelve al cuadrilátero y brilla en su último combate

Video: la leyenda del boxeo mexicano vuelve al cuadrilátero y brilla en su último combate

El boxeador Julio César Chávez volvió a hacer vibrar a cientos de mexicanos en un combate que formó parte del cierre del evento Tributo a los Reyes realizado... 20.06.2021, Sputnik Mundo

En un combate de exhibición, Julio César Chávez se despidió a sus 58 años del ring y para este gran evento tuvo como oponente a Héctor 'Macho' Camacho Jr.La pelea duró cuatro asaltos, en los cuales, la leyenda mexicana llegó a dominar a su oponente, pero como el combate no era oficial terminó sin ganadores. Eso no disminuyó la emoción que sintieron los fanáticos cuando volvieron a ver pelear a su ídolo del boxeo.El Estadio Jalisco recibió a Julio César Chávez de una forma memorable para su combate de despedida donde los fanáticos le expresaron todo su cariño.Los dos hijos de la leyenda del boxeo mexicano, Omar y Julio César Jr. siguieron sus pasos en el boxeo y se enfrentaron a duros oponentes sobre el cuadrilátero en el mismo evento. Sin embargo, no tuvieron la misma fortuna que acompañó la carrera de su padre porque perdieron ante sus rivales, Ramón Álvarez y Anderson Silva.

