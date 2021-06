https://mundo.sputniknews.com/20210620/los-secretos-de-los-hoteles-que-pocos-saben-1113383169.html

Los secretos de los hoteles que pocos saben

A los recepcionistas no se les permite decir el número de tu habitación en voz alta, aseguró Janessa Richard, la exempleada de un hotel.Las diferentes franquicias de hoteles varían en su política a la hora de subir de categoría a sus huéspedes. Sin embargo, si le gustas a un empleado, te puede ofrecer una habitación mejor sin coste adicional, si hay alguna disponible.Además, recomienda hacer la reserva directamente a través del hotel. De esta manera estará garantizado el tipo de habitación que querías.Si tu desayuno está incluido pero te vas antes de la hora de su inicio, siempre puedes pedir al personal que te lo empaqueten para llevar, reveló otro secreto la exempleada.Janessa afirmó que la mayoría de los hoteles no lava los edredones entre uno y otro huésped. Además, la exempleada aconsejó no caminar nunca descalzo sobre la alfombra. Se aspiran después de cada huésped pero rara vez se lavan y se limpian en profundidad, indicó.Por la misma razón es recomendable que laves los vasos por tu cuenta porque "la mayoría de las veces no se cambian entre huéspedes si parecen limpios", aseguró.

