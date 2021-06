https://mundo.sputniknews.com/20210620/con-x-o-con-j-la-rae-causa-polemica-al-explicar-la-forma-correcta-de-escribir-mexico-1113377857.html

¿Con X o con J? La RAE causa polémica al explicar la forma correcta de escribir México

La Real Academia Española (RAE) ha causado indignación en los internautas mexicanos luego de que un usuario publicara una explicación de la institución en el... 20.06.2021, Sputnik Mundo

Todo empezó cuando un usuario de nombre Steve retuiteó unas imágenes de la famosa serie El chavo del 8 donde decía que le "trae muchos recuerdos y que era lo mejor que hicieron en Méjico después de los tacos". Al leer su mensaje alguien le hizo la corrección y él respondió con esta explicación de la RAE.En el texto de la RAE también se puede leer una advertencia que dice que el Diccionario panhispánico de dudas fue publicado en 2005 y que sus contenidos pueden no estar actualizados. Esto no apaciguó a los internautas mexicanos quienes reaccionaron con mucha indignación y llenaron las redes sociales de burlas y críticas hacia la institución española.Esta explicación de la RAE hasta ahora sigue vigente porque no ha sido actualizada, a pesar de que en el Diccionario de la lengua española el nombre del país México solo aparece con una sola variante y es con la X. No obstante, ponen la J en palabras como mejicana, mejicano, mejicanidad, mejicanismo y otros.

