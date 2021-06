https://mundo.sputniknews.com/20210619/zee-de-venezuela-apuestan-a-la-entrada-de-la-banca-internacional-1113364333.html

ZEE de Venezuela apuestan a la entrada de la banca internacional

ZEE de Venezuela apuestan a la entrada de la banca internacional

CARACAS (Spuntnik) — El plan de crear Zonas Económicas Especiales en Venezuela existe desde hace más de una década, pero este año comenzó a tener forma con un... 19.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-19T00:14+0000

2021-06-19T00:14+0000

2021-06-19T00:14+0000

américa latina

zonas especiales económicas

mercados y finanzas

bancos

bloqueo económico

venezuela

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/13/1113364307_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b229c94a54f84e027cf695563acbe3d6.jpg

Por el momento, han sido delimitadas cuatro ZEE y son las de: Paraguaná (Falcón), Puerto Cabello (Carabobo), Morón (Carabobo), La Guaira (estado homónimo) y Margarita (Nueva Esparta), todas ubicadas en el norte de Venezuela.En ese primer grupo, destacó el parlamentario, están las condiciones perfectas, puertos, aeropuertos cercanos a zonas industriales y áreas de producción.El plan, aseguró, es beneficiar a la industria que ya existe en esas localidades a través de incentivos como exoneración de impuestos."Vamos a priorizar que sean las pequeñas empresas, las comunidades organizadas y las empresas de propiedad social, las primeras beneficiarias de todos los aranceles y todos los beneficios para que si les hace falta un producto químico importen, menos el impuesto que le damos (…) y van creciendo", agregó.Hasta el momento, la Asamblea Nacional ha recibido más de 45 propuestas de zonas económicas especiales.Sin embargo, Maduro Guerra explicó que es necesario tener criterio para seleccionarlas."Es tener el criterio, por eso del criterio se buscó en estas cuatro y habría que ver dónde es pertinente para el desarrollo del país", agregó.Ni maquilas, ni esclavizantesEste proyecto encendió las alarmas de algunos sectores que asocian las ZEE con el deterioro de los derechos laborales.Sin embargo, Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, aseguró que el proyecto está lejos de otorgar exenciones que desmejoren las condiciones y derechos de los trabajadores."Hablaban de que vamos a hacer maquila, que vamos a tercerizar el trabajo, que lo vamos a esclavizar, y no, porque las leyes fundamentales que rigen esa materia no se están tocando y no las vamos a derogar en las Zonas Económicas Especiales, no va a haber un régimen laboral especial", agregó.Los sectores que se alarman por este proyecto de ley, dentro de las filas del propio gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), están desinformados, aseguró."Por desinformación, nosotros estamos tratando de llegarles a todos los que por desinformación no la han leído (el proyecto de ley) y se han dejado influenciar por los grandes medios mundiales", dijo.Con este proyecto, el libre mercado toca las puertas de Venezuela como una de las vías de escape a la crisis provocada, entre otras cosas, por las sanciones impuestas por Estados Unidos, y aunque las ZEE, ya existen en otros lugares del mundo, Maduro Guerra, sostiene que en su país serán atractivas, porque se amparan bajo una Ley Antibloqueo, promulgada en octubre 2020 por la Asamblea Nacional Constituyente."Tenemos una Ley Antibloqueo aprobada en octubre del año pasado, que ha sido una herramienta extraordinaria para abrir el compás, para saltarnos el bloqueo, porque garantiza una serie de condiciones que nuestras leyes antes no garantizaban, y esta ley es constitucional, casi a la altura de la Constitución y esa ley, viene a desarrollarse dentro del paraguas de la Ley Antibloqueo.El legislador insiste en que lo único que está en peligro es el sistema rentista, y a su juicio, las ZEE son sinónimo de un cambio.Toque venezolanoVenezuela en los últimos años ha peleado por instalar y crear su propio modelo político socialista, y las ZEE, destacó el diputado, van por el mismo camino, pues asegura que estas no podrán compararse con las instaladas en otros países.El Gobierno de Venezuela ha denunciado que desde 2017, Estados Unidos ha aplicado en su contra una persecución financiera, y para hacerle frente, el objetivo es, dijo Maduro Guerra, proteger a las entidades comerciales sin que se conozcan detalles."Queremos una zona económica especial donde se aplique un poco más la Ley Antibloqueo (…) que se pueda crear una especie de secreto suizo, como se hacía en Suiza, para que Estados Unidos no lo persiga", indicó.Por ello, a pesar de las críticas de algunos sectores oficialistas el diputado afirma que es momento de aplicar la practicidad para evitar la asfixia y avanzar hacia un modelo económico venezolano.

https://mundo.sputniknews.com/20210425/todo-sobre-las-zonas-economicas-especiales-la-estrategia-de-venezuela-para-romper-el-cerco-de-eeuu-1111545796.html

https://mundo.sputniknews.com/20210126/el-laberinto-de-la-economia-venezolana-1094224831.html

https://mundo.sputniknews.com/20210618/maduro-llama-a-inversionistas-extranjeros-a-visitar-venezuela-1113355003.html

https://mundo.sputniknews.com/20201230/economia-del-bloqueo-donde-esta-la-salida-1093986856.html

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

zonas especiales económicas, mercados y finanzas, bancos, bloqueo económico, venezuela