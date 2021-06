https://mundo.sputniknews.com/20210619/un-interrogatorio-sin-precedentes-el-principe-carlos-fue-entrevistado-sobre-la-muerte-de-diana-1113371870.html

Un interrogatorio sin precedentes: el príncipe Carlos fue entrevistado sobre la muerte de Diana

Un interrogatorio sin precedentes: el príncipe Carlos fue entrevistado sobre la muerte de Diana

Un jefe de Policía se vio obligado a interrogar al príncipe de Carlos a causa de las acusaciones de conspiración para matar a su exesposa la princesa Diana... 19.06.2021, Sputnik Mundo

Los investigadores tuvieron que "seguir las pruebas" e interrogar al príncipe sobre una nota en la que la princesa Diana sospechó que su marido estaba planeando un accidente en su coche. El interrogatorio se llevó a cabo en secreto en el palacio de St James durante la investigación de tres años sobre la muerte de Diana.La princesa de Gales escribió una nota en octubre de 1995 y la dejó en el palacio de Kensington, su residencia, para su mayordomo Paul Burrell. La veracidad de la nota fue confirmada por un experto grafólogo. Añadió que "Camilla no es más que un señuelo, así que estamos siendo utilizados por el hombre en todo el sentido de la palabra".Carlos, que fue entrevistado por Lord Stevens como testigo y no como sospechoso, no pudo explicar por qué su exesposa había escrito la nota que más tarde alimentó las teorías conspirativas sobre su muerte. La entrevista de Lord Stevens con el príncipe Carlos se ha guardado en los Archivos Nacionales de Kew y no se hará pública hasta 2038, detalló Daily Mail. Lord Stevens sugiere que el experiodista de la BBC Martin Bashir podría haber explotado la vulnerabilidad de Diana y haberla vuelto paranoica sobre su seguridad en la época en que escribió la nota. Martin Bashir supuestamente utilizó documentos falsos para engañar a la princesa para que le concediera una entrevista en noviembre de 1995.El exjefe de Policía lamentó que él y sus agentes no hubieran entrevistado a Bashir durante su investigación."No sabemos qué le decía Bashir a Diana. Pero si él le había infundido los temores que la llevaron a escribir esa nota, eso fue lo que nos llevó a entrevistar a Carlos. Cuando vimos la entrevista de Panorama al principio de la investigación no se nos pasó por la cabeza que Bashir pudiera haber hecho algo fraudulento", declaró citado por el periódico.Casi dos años después de escribir la nota, Diana, de 36 años, su novio Dodi Al Fayed y su chófer Henri Paul murieron al estrellarse en un túnel de París.

