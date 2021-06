https://mundo.sputniknews.com/20210619/un-futbolista-apodado-el-messi-mexicano-reforzara-al-club-america-1113370992.html

Un futbolista apodado el 'Messi mexicano' reforzará al Club América

Un futbolista apodado el 'Messi mexicano' reforzará al Club América

El mediocampista Iker Moreno, de 17 años, fue recomendado por el exfutbolista portugués Luis Figo quien lo apodó como el 'Messi mexicano' cuando lo vio jugar... 19.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-19T15:00+0000

2021-06-19T15:00+0000

2021-06-19T15:08+0000

fútbol

lionel messi

américa latina

deportes

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106148/37/1061483742_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0c95e6d92a7ad422776ecf2eca0b2fb0.jpg

"Un nuevo camino, una nueva meta, un nuevo destino. Vamos por más", así la joven promesa mexicana del fútbol hizo pública la firma de su contrato aunque aún no se sabe cuál será la división de América que acogerá a Iker Moreno.El exdelantero Luis Figo detectó a Iker en unas pruebas organizadas por su plataforma Dream Football, gracias a lo cual, el denominado 'Messi mexicano' se probó en otros clubes de la Liga MX.Sin embargo, el club de fútbol aún no ha comunicado oficialmente su nueva adquisición.Iker Moreno destacó por sus cualidades futbolísticas desde los 4 años no por casualidad, él admitió que toda su familia siempre ha estado muy cerca del fútbol porque su tío es el conocido jugador Gerardo Torrado.La joven promesa del fútbol confesó en 2020, durante una entrevista con El Sol Bajío, que su mayor deseo es jugar en la liga europea. Iker Moreno continúa sus estudios y señaló que en cuanto pueda terminar la preparatoria le gustaría estudiar ingeniería o administración de empresas aunque sabe que no será nada fácil compaginar sus estudios con el fútbol.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

fútbol, lionel messi, deportes