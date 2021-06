https://mundo.sputniknews.com/20210619/que-es-la-economia-popular-con-mercados-que-propone-castillo-en-peru-1113365786.html

¿Qué es la economía popular con mercados que propone Castillo en Perú?

pedro castillo

perú

Pedro Francke es el actual vocero económico de Pedro Castillo, el recién electo presidente de Perú. Su rol en medio de la actual situación política del país es central: explicar en qué consistirá la política económica del gobierno que asumirá el próximo 28 de julio, acusado política y mediáticamente de ser comunista, marxista y leninista. Francke, magíster en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, tiene una agenda cargada: por un lado responde a entrevistas con diferentes medios, por el otro, lleva adelante actividades a diario con diferentes sectores económicos. "He tenido reuniones con inversionistas internacionales, en conferencias para muchos países, varias reuniones con grupos empresariales de diversos sectores, de diverso tamaño, calibre", explica en diálogo con Sputnik, en Lima.El vocero de economía, quien anteriormente ocupó cargos en el Banco Central de Reserva y en el Banco Mundial, lleva adelante su agenda en un contexto de inestabilidad política, debido al desconocimiento de los resultados electorales por parte de la candidata derrotada, Keiko Fujimori. "Hay un proceso, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tiene que resolver, Fujimori está presentando los recursos legales existentes, inexistentes e imaginarios, hay que dejar con tranquilidad que la justicia electoral resuelva el fallo definitivo, y no tengo ninguna duda de cuál será", afirma.Así, con la certeza de que el 28 de julio comenzará el gobierno de Castillo, Francke trabaja en el desarrollo de las principales líneas de acción para llevar adelante lo que conceptualmente denomina una economía popular con mercados. "Ese es el concepto, y se promueve a través del Plan Bicentenario, que tiene como pilares promover la agricultura, la pequeña empresa, la reactivación con empleos, y la redistribución, con el cobro de impuestos para dar educación y salud a la gente".La economía heredadaEl gobierno de Castillo asumirá una economía que, según Francke, tiene aspectos positivos y negativos. Acerca de lo primero, señala varios elementos, como "la cifra oficial del Producto Bruto Interno (PBI)", que "muestra una recuperación, prácticamente hemos recuperado todo lo que cayó en la pandemia".Ese aspecto se une a una situación financiera "sumamente sólida", como la define Francke. "Hace poco el Fondo Monetario Internacional hizo su reporte sobre el Perú y estamos dentro de todos los países emergentes en el 10% con menos deuda, y en el 10% con más activos financieros de parte del Estado, entonces tenemos ahí un respaldo financiero, el riesgo país del Perú es bastante bajo, tenemos una solidez financiera", afirma.Sin embargo, estos elementos contrastan con otros, como, por ejemplo, el empleo: "En Lima todavía los empleos son 30% menos que los que había antes de la pandemia y se ve en las calles. Para nosotros la preocupación principal es que hay un desempleo enorme y ese es, en términos económicos, el tema".Se trata de una situación que se combina con "problemas estructurales" de la economía peruana, que tiene "una alta informalidad del empleo de cerca del 70%, una estructura productiva poco compleja, una industrialización baja y tardía, y una muy baja presión tributaria que impide que el Estado cumpla una serie de funciones esenciales".En ese escenario, Francke señala un escenario favorable: la coyuntura internacional. "Los principales productos de exportación del Perú son el oro y el cobre, los dos tienen buenos precios, el cobre tiene precios muy altos, es dinero que entra a la economía y al Tesoro Nacional, y queremos agarrar la mayor parte posible para mejor la educación y la salud".La minería"Nadie quiere expropiar ni confiscar", dice el vocero económico de Castillo, quien repite esa aseveración en la mayoría de sus entrevistas ante las acusaciones que afirman que el próximo presidente llevará adelante una ola de expropiaciones y estatizaciones.La cuestión de la minería en Perú es central: "Es un 60% de las exportaciones, tenemos otras exportaciones primarias, poquito de hidrocarburos, harina de pescado, pero la minería es el fuerte. Dentro de la minería el cobre destaca, en segundo lugar, el oro, de ahí hay producción en menor escala de zinc, plomo, plata, estaño", explica. "¿Quién explota? Básicamente grandes empresas mayormente transnacionales, algunos grandes grupos peruanos, la minería en el Perú es prácticamente todo de lo que se llama de tajo abierto, son inversiones muy grandes, 4.000, 6.000, 10.000 millones de dólares, mucho capital, pero la intensidad del trabajo es baja, se invierte mucho dinero y luego quedan 2.000, 3.000 trabajadores, mucha extracción de riqueza, pero poca generación de empleo y muy poco procesamiento, la mayor parte se la llevan sin procesar".Dentro de las empresas transnacionales, "la mayor inversión es china; hay canadienses que son más lo que le llaman junior, que están en la exploración y luego que descubren, venden; hay algunas empresas norteamericanas; hay una pluralidad de propiedad, pero dentro de eso las dos minas en operación más grandes son chinas, y dentro de poco va a entrar una más, muy grande, que es norteamericana". En ese marco, el objetivo del nuevo gobierno será "establecer nuevas condiciones tributarias, establecer un diálogo con el sector de empresas, establecer unas condiciones de impuestos como un impuesto sobre las sobreganancias mineras, o una revisión de las regalías. Son dos mecanismos económicos mediante los cuales lo que queremos es que el valor de esa riqueza quede una mayor parte para el Estado". La cuestión de la minería tiene, asimismo, dos aspectos más: "Uno es el tema ambiental, porque efectivamente ha habido una regulación ambiental demasiado laxa; y lo otro es cómo esto ayuda al desarrollo local, como no es un enclave que genera una serie de problemas y más bien ayuda al desarrollo, y ese es un tema todavía irresuelto en el Perú".Francke señala que se abrirá "un diálogo entre el Estado y estas comunidades en los Andes", donde se encuentran muchos de los proyectos mineros y donde se han registrado los principales conflictos contra la minería en años recientes. Es justamente en esas zonas donde la votación "ha sido abrumadoramente a favor de Castillo y eso le da una apertura para solucionar esto que es tan problemático".La economía popular con mercadosEl concepto utilizado por Francke para definir el modelo que implementará es la economía popular con mercados: "Por un lado, popular, muchas veces en el Perú se ha pensado en el PBI, en las grandes empresas de la producción minera, pero no en los empleos, los ingresos, en la vida de la gente, eso refleja la idea de economía popular, nuestro énfasis está en la economía de los ciudadanos, no de las grandes empresas". "Con mercados", por el otro lado, refiere a que "no es una economía estatista, socialista, es una economía donde los mercados funcionan, se busca, desde luego, que los monopolios, los mercados que necesitan ser regulados lo sean, de una manera adecuada, prudente, pero los mercados tienen un rol fundamental".En ese plan existirán áreas estratégicas, como, junto con la minería, la agricultura, bajo lo que ha sido denominado como la segunda reforma agraria. "La primera reforma se hizo con el gobierno de Velazco Alvarado, ya redistribuyó la tierra, que es la esencia de las reformas agrarias (…) sin embargo, el tema es que son pequeños propietarios, pero con caminos que no les permiten sacar sus productos, sin crédito, con tecnología con deficiencia, sin apoyo del Estado", explica.El gobierno de Castillo enfrentará urgencias, como "la altísima tasa de desempleo", ante lo cual será implementada "una política macroeconómica, monetaria y financiera expansiva. Dar más crédito (…) y mantener un apoyo desde el Estado al ingreso de las familias por el lado de la inversión pública para inyectar demanda y levantar la reactivación económica y la generación de empleo".Pedro Francke señala dos elementos más donde implementarán "cambios importantes para enfrentar las desigualdades". El primero será "dar mucho más apoyo financiero y de asistencia técnica a las pequeñas empresas y a la agricultura, que son los sectores de baja productividad, mucho empleo, nos interesa mucho porque esa es la forma de reducir la pobreza".En cuando al segundo, será "combatir la evasión tributaria: más de la mitad del impuesto a la renta no se pagan, entonces hay mucha gente que le hace fraude al fisco y eso no lo podemos seguir permitiendo, y necesitamos ese dinero porque la educación y la salud pública tienen un nivel de gasto y de calidad de cobertura muy baja".Ese conjunto de líneas económicas, parte del Plan Bicentenario, comenzarán a aplicarse a partir del 28 de julio, cuando Castillo asuma la presidencia y designe su gabinete. Será, explica Francke, un proceso novedoso en el país, en diálogo con experiencias políticas recientes latinoamericanas, pero con las particularidades de la situación peruana:

