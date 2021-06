https://mundo.sputniknews.com/20210619/las-tres-fallas-que-pueden-desplazar-al-bitcoin-del-liderazgo-entre-las-criptomonedas-1113372782.html

Las tres fallas que pueden desplazar al bitcóin del liderazgo entre las criptomonedas

El experto en economía y profesor de la Universidad de Cornell Eswar Prasad, observó que el hecho de que el bitcóin no sea tan anónimo como la gente piensa... 19.06.2021, Sputnik Mundo

Agregó que lo más interesante es que otras criptomonedas están intentando arreglar este defecto y poder ofrecer más anonimato como Monero y Zcash.Sobre la minería del bitcóin, Prasad hizo notar el uso intensivo de energía que utilizan los mineros digitales para producir nuevas monedas y garantizar que la red de pago "no es nada buena con el medioambiente".Si bien en el caso del bitcóin los mineros requieren mucha energía, la segunda criptomoneda más popular Ethereum está ideando un método diferente que emplea menos energía y lo han denominado 'prueba de participación'. En este mecanismo ethereum activa a los llamados 'validadores' en la red si estos demuestran que tienen ether o una 'participación'.Prasad concluyó que el bitcóin en teoría proporcionaría un medio de intercambio anónimo y eficiente, pero "no ha funcionado en ese sentido" y más al contrario es "lento y engorroso" para pagar bienes y servicios, sin mencionar que el mercado es muy volátil."Podrías llevar un bitcóin a una tienda y un día tomar una taza de café y otro día, con el mismo bitcóin poder darte un capricho con una comida lujosa, pero eso no funciona bien para el medio de intercambio", puntualizó.

