https://mundo.sputniknews.com/20210619/estos-son-los-alimentos-que-no-deben-combinarse-con-platanos-1113371145.html

Estos son los alimentos que no deben combinarse con plátanos

Estos son los alimentos que no deben combinarse con plátanos

Pável Isanbáyev, especialista ruso en pérdida de peso, reveló qué alimentos no deben combinarse con plátanos demasiado maduros o verdes. 19.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-19T15:14+0000

2021-06-19T15:14+0000

2021-06-19T15:14+0000

estilo de vida

intestino

plátanos

fruta

salud

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/03/1109454996_0:41:1920:1121_1920x0_80_0_0_a51dab9cb4b3d88acb651fb4b97997dc.jpg

"Los plátanos son un producto hipoalergénico y los pueden consumir incluso los niños muy pequeños. Sin embargo, los plátanos verdes no deben ser consumidos por personas que no digieren bien la fibra, que tienen problemas intestinales, pancreáticos y de la vesícula biliar. En este caso, los plátanos verdes provocan hinchazón intestinal. Combinarlos con otras fuentes de fibra tampoco es recomendable. Por ejemplo, si prepara una ensalada de frutas, no añada manzanas, y mucho menos verduras, a los plátanos verdes, porque aumentarán la hinchazón", dijo Isanbáyev a Sputnik.Si no le conciernen ninguna de estas contraindicaciones, los plátanos verdes son saludables. En particular, contienen almidón resistente que normaliza el tracto gastrointestinal.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

intestino, plátanos, fruta, salud