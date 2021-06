https://mundo.sputniknews.com/20210619/espana-y-polonia-empatan-en-el-segundo-partido-de-la-fase-de-grupos-de-la-eurocopa-1113373846.html

España y Polonia empatan en el segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa

España y Polonia empatan en el segundo partido de la fase de grupos de la Eurocopa

En empate a uno terminó el partido de la segunda jornada del grupo E entre España y Polonia. 19.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-19T21:01+0000

2021-06-19T21:01+0000

2021-06-19T21:04+0000

españa

eurocopa 2020

fútbol

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/13/1113373820_0:17:1775:1015_1920x0_80_0_0_c1ddba02002c7e3f375eced74398404b.jpg

Álvaro Morata abrió el marcador en el minuto 25 tras una intervención del VAR por posible fuera de juego.Tras la reanudación, en el minuto 54, el delantero polaco Robert Lewandowski puso las tablas en el marcador anotando un gol con la cabeza.Apenas dos minutos después, España tuvo otra gran oportunidad de adelantarse de nuevo, gracias a un penalti provocado sobre Gerard Moreno y señalado por el VAR. No obstante, el delantero falló, estrellando el lanzamiento en el palo y, el rechace no pudo ser aprovechado por Álvaro Morata, quien mandó el balón a fuera. Sin embargo, esto no minó la moral de los españoles, quienes siguieron presionando y atacando, sin resultado alguno. Se complica la clasificación para la selección española que se queda en tercera posición con apenas dos puntos y se lo jugará todo ante Eslovaquia en la última jornada de la fase de grupos.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eurocopa 2020, fútbol