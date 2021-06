https://mundo.sputniknews.com/20210618/un-oso-invade-una-base-aerea-en-japon-y-ataca-a-4-personas--video-1113333361.html

Un oso invade una base aérea en Japón y ataca a 4 personas | Videos

Un oso invade una base aérea en Japón y ataca a 4 personas | Videos

TOKIO (Sputnik) — Cuatro personas, una de las cuales sufrió heridas graves, fueron atacadas por un oso que invadió el recinto de la base aérea de Okadama, en... 18.06.2021, Sputnik Mundo

El oso fue avistado primero en un área residencial y luego en el campamento de las Fuerzas de Autodefensa y en la pista del aeródromo de Okadama. Sobre las 11:10 hora local (GMT+9), un cazador logró abatir al animal entre los arbustos cercanos a la base aérea.Una de las personas agredidas, Toshishi Ogasawara, de 75 años, se topó con el oso frente a su casa, cuando acababa de sacar la basura.El hombre se asustó tanto que echo a correr, pero casi enseguida cayó al suelo y sintió al oso pisando su espalda un instante."Pesaba mucho, pero fue algo instantáneo, no intenso", dijo Ogasawara. De vuelta en casa, él se quitó la camisa y notó que estaba sangrando por la espalda. También se había lesionado ambas rodillas al caer, aunque habría podido ser mucho peor: "Si no me hubiera caído, me habría mordido".

