"Pueden causar la muerte": los perros más peligrosos según la ley argentina | Fotos

"Pueden causar la muerte": los perros más peligrosos según la ley argentina | Fotos

Buenos Aires reglamentó una ley que obliga a los dueños de perros considerados 'potencialmente peligrosos' a inscribirlos en un registro oficial, pagar un... 18.06.2021, Sputnik Mundo

Ahora en Buenos Aires, tanto la ciudad como la provincia, donde vive cerca de la mitad de la población argentina, se ha regulado la tenencia de perros '"potencialmente peligrosos". Se trata de aquellos que "por su naturaleza agresiva, tamaño o potencia de mandíbula, tengan capacidad de causar la muerte o lesiones graves a las personas y a otros animales", según aclara la ley, cuya reglamentación llevó una década para entrar en vigor finalmente este junio en la capital argentina.¿Cómo saber si un perro puede ser peligroso?Más específicamente, las reglas se aplican a 17 razas en una lista que incluye sus cruzas y mestizos de características similares, además de todos los canes criados para ataque y defensa. En ese sentido, la tipología define: ¿Qué razas de perro son potencialmente peligrosas?RottweilerDobermanOvejero alemánPit bull terrier Bull terrier Staffordshire Bull terrierAmerican Staffordshire terrier Dogo argentino Fila brasileñoTosa inu Akita inu BullmastiffDogo de Burdeos Gran perro japonés o Akita americanoMastín napolitanoPresa canarioCane corso o mastín italiano¿Qué cuidados deben tener los dueños de perros peligrosos?Por ley, para salir a pasear, los dueños deberán sacar a los perros con bozal, correa corta de dos metros de extensión máxima, vacuna antirrábica al día y chapa con los datos personales. En la provincia de Buenos Aires, la ley obliga a los dueños a acudir a un veterinario para que les coloquen un microchip subcutáneo de identificación a los animales.Lombardo, quien desde hace más de seis años asiste a refugios donde se involucra con estas razas, opinó que la ley estigmatiza a estos determinados tipos de perro. Para ella, el registro es ineficaz, aunque sí le parece útil que se insista en capacitar para la tenencia responsable, ya que el foco debe estar en los dueños.Las críticas a la ley insisten en que si se elige que haya un registro, entonces debería ser universal, para no discriminar, ya que cualquier perro no estable puede morder y atacar, más allá de la gravedad de la herida, y por culpa de un dueño irresponsable, se puede desencadenar la reacción de otro perro que no hubiera hecho nada de lo contrario. La lista de 17 razas excluye otras comunes y similares, lo que enfatiza la estigmatización selectiva.Paso a paso para legalizar perros considerados peligrosos en Buenos AiresLa reglamentación obliga, tanto para nuevos dueños como de forma retroactiva a todo dueño actual, a inscribirse en un Registro de Propietarios de Perros Potencialmente Peligrosos, que se tramita online, con un plazo de 180 días desde la entrada en vigencia de la ley.En la misma plataforma virtual, deberán realizar un curso interactivo de tenencia responsable dentro de los primeros tres meses desde el registro, cuya vigencia dura un año y deberá ser renovado periódicamente. Para completar el trámite, deberán presentar un comprobante de póliza de seguro de responsabilidad civil ante posibles daños a otras personas o animales y el certificado de vacunación contra la rabia vigente, que es obligatorio de manera universal."La educación es fundamental. Mis perros siempre fueron educados con amor, paciencia y respeto, nunca tuve que levantarles la mano ni pegarles. Tienen que saber quién es el jefe de la manada, y ese tiene que ser el propietario, el perro ocupa el segundo escalón. La enseñanza tiene que ser positiva, no castigándolos sino premiándolos cada vez que hacen algo bien. Reconocen muchas palabras y el tono de voz también es importante", comentó.

