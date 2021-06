https://mundo.sputniknews.com/20210618/messi-suarez-y-otros-9-astros-juegan-su-ultimo-baile-en-la-copa-america-1113359475.html

Messi, Suárez y otros 9 astros juegan su último baile en la Copa América

Messi, Suárez y otros 9 astros juegan su último baile en la Copa América

Desde el argentino Lionel Messi hasta el chileno Claudio Bravo, pasando por el uruguayo Luis Suárez y el colombiano Juan Guillermo Cuadrado. La Copa América...

A pesar de su cercanía con la edición de 2019, la Copa América 2021 no será un torneo más: quedará en la historia por ser la última oportunidad de disputar una competición continental de selecciones para varias de las principales figuras del fútbol sudamericano de los últimos tiempos.Si bien es imposible predecir el futuro, que la próxima Copa América esté fijada para 2024 hace que varias de las estrellas actuales de las selecciones sudamericanas lleguen a una nueva competición superando largamente los 35 años, una edad en la que los futbolistas suelen quedar relegados en la alta competencia.Además, varios de ellos ya adelantaron que la Copa del Mundo de Catar 2022 marcará el cierre de su carrera en selecciones nacionales.A continuación, una lista de 11 figuras consolidadas del fútbol sudamericano que, con seguridad, se despidan en 2021 de la Copa América.Once estrellas que jugarán su última Copa América en 2021El más importante de todos. Lionel Messi cumple 34 años en plena Copa América 2021, por lo que iniciaría el torneo de 2024 en la víspera de cumplir 37 años. Si bien es uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, es probable que la camiseta 10 de Argentina ya tenga un nuevo dueño.Hasta el momento, la gloria americana ha sido esquiva para Messi: disputó tres finales en 2007, 2015 y 2016 pero nunca pudo ganar.El delantero recién llegado al FC Barcelona es otro de los símbolos de una generación que está de salida en Argentina. También llegaría a la próxima edición con 37 años y ocupa un puesto en el que Argentina no para de generar nuevos talentos.La de 2021 es su quinta Copa América, tras una temprana eliminación en su debut en 2011, dos subcampeonatos en 2015 y 2016 y un tercer puesto en 2019.El máximo goleador de la historia de la Selección Uruguaya habrá cumplido 37 años para la edición de 2024. Sus propias declaraciones antes de iniciar el torneo confirman que el delantero está preparado para afrontar sus últimos torneos importantes con la casaca celeste.Su mejor momento fue en 2011, cuando no solo levantó el trofeo con su selección sino que fue elegido mejor jugador del torneo.El otro temerario ariete uruguayo también tendrá 37 años al iniciar el torneo de 2024. Si bien tiene una condición física inmejorable, el delantero confirmó que dejará la Selección Uruguaya después de 2022.Cavani también tiene en 2011 su mejor participación en Copa América, oportunidad en que resultó campeón. Tiene en el debe mejorar las participaciones de 2015 y 2016, cuando no marcó y hasta fue expulsado.El zaguero y capitán celeste desde 2014 es otro de los que adelantó que se trata de su última Copa América. Con 35 años en 2021, el defensa sabe que su físico puede dar ventajas ante jóvenes delanteros de primer nivel. En su puesto, además, asoman nuevas figuras como Ronald Araujo, defensa titular del FC Barcelona.Godín también levantó el trofeo de 2011, aunque solo disputó dos minutos en la final como consecuencia de una lesión.El zaguero de Brasil inició la Copa América con 36 años y ya sabe que será su última edición. El futbolista del Chelsea es uno de los referentes del plantel y, según consignan los medios brasileños, comenzó la formación para ser entrenador antes del torneo, por lo que será una oportunidad para empezar a mirar el campo con otros ojos.Nadie le quitará el placer de haber levantado la copa en 2019, cuando Brasil también fue locatario.El niño maravilla de la generación más ganadora de la historia del fútbol chileno inició el torneo con 32 años y una lesión que ya lo apartó de la primera fase. Para 2024 tendrá 35 y es muy probable que se haya alejado de su mejor nivel.De todos modos, ya tiene dos títulos de Copa América en su haber y ostenta el honor de ser el máximo goleador en la historia de la Selección Chilena.A pesar de sus controversias, el "rey" es un símbolo de La Roja y los dos trofeos continentales ganados en 2015 y 2016. Comienza la edición de 2021 con 34 años, por lo que tendrá 37 para la próxima edición, una etapa en la que se le dificultará correr toda la cancha como suele hacer.Con 38 años al momento de iniciarla, la Copa América 2021 será definitivamente la última para el experimentado portero que supo defender al FC Barcelona y al Manchester City y regresó a la Selección Chilena en 2019. Bravo también volvió a ser el capitán de la Selección Chilena y promete despedirse con el liderazgo que lo caracteriza.Para ratificar que será su última copa, un dato: Bravo es el futbolista más longevo en disputar la Copa América 2021.El lateral y volante derecho no solo es un titular indiscutido de la Juventus de Italia, también es un referente de la camada de futbolistas que devolvió a Colombia a las Copas del Mundo al clasificar a Brasil 2014 y Rusia 2018.Cuadrado llegaría a la Copa de 2024 con 37 años pero además, ya ha confesado públicamente que comienza a pensar en regresar al fútbol colombiano para la última etapa de su carrera. Además, en 2021 lanzó Panita, esta es mi historia, un libro autobiográfico en el que demuestra que atraviesa una etapa de balance sobre su carrera.Otro portero para la lista. El actual arquero del Napoli italiano tiene 33 años pero ya piensa en sus últimos años de actividad, como quedó demostrado cuando reveló que sueña concluir su carrera con un retorno al Atlético Nacional de Medellín.Aunque pueda generar desazón en los fanáticos, la lista también permite ver la importancia histórica que la Copa América 2021 tiene para ver, quizás por última vez en un torneo de estas características, a ídolos que marcaron una época.

