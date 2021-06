https://mundo.sputniknews.com/20210618/meghan-vuelve-a-evitar-a-la-familia-real-y-deja-solo-a-harry-en-otro-momento-delicado-1113354878.html

Meghan vuelve a evitar a la familia real y deja solo a Harry en otro momento delicado

Han dado por confirmado que la duquesa de Sussex no asistirá a la inauguración de la estatua de la princesa Diana, madre de Harry, que será inaugurada el 1 de... 18.06.2021, Sputnik Mundo

Hace algún tiempo, una fuente cercana a la pareja dijo que era posible que Meghan viajara a Londres junto a Harry para acompañarlo a este evento tras enterarse de la frialdad con la que fue tratado el duque de Sussex por la mayoría de sus parientes.Este rumor fue desmentido por la especialista en realeza Lizzie Robinson y la corresponsal del tabloide británico Daily Telegraph, Victoria Ward, quienes confirmaron que Meghan Markle no asistirá a este evento tan importante para Harry porque los médicos nuevamente se lo contraindicaron.La razón por la que Harry volvería a viajar solo sería porque su hija Lilibet Diana tendrá menos de un mes de vida la fecha del evento y se le recomendó no realizar vuelos largos como mínimo hasta que la pequeña cumpla un mes de nacida.Además, las expertas consideraron la posibilidad de que Meghan haya optado por la lactancia materna, lo que haría aún más difícil que la duquesa de Sussex viaje. Aunque no descartaron la posibilidad de que el príncipe Harry viaje con su hijo Archie de dos años al homenaje de Lady Di en caso de que no consideren el acto demasiado público para el niño.

