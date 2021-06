https://mundo.sputniknews.com/20210618/las-mujeres-casi-ausentes-en-la-copa-america-2021-1113348886.html

Las mujeres, casi ausentes en la Copa América 2021

américa latina

copa américa 2021

igualdad de género

conmebol

mujeres

deportes

La presencia de mujeres en competiciones masculinas de fútbol podía parecer una locura décadas atrás, cuando la presencia de árbitras, entrenadoras y dirigentes en equipos integrados por hombres era escasa. Los últimos años han marcado infinidad de hitos en favor de las mujeres pero aún hay ejemplos de presencia femenina prácticamente escasa, como el de la Copa América 2021 que se disputa en Brasil.Si bien es obvio que no habrá mujeres en las listas de futbolistas, tampoco aparecen en un repaso por los principales puestos de las diez delegaciones que ya pisaron Brasil para participar del torneo. En efecto, no hay mujeres entrenadoras, preparadoras físicas o jefas de cuerpos médicos, a pesar de que esos puestos no tienen por qué ser puramente masculinos.Esa ausencia no puede ser considerada una excepción en el mundo, donde las mujeres a cargo de planteles masculinos todavía son muy escasas. En América Latina existen algunos casos de mujeres que integraron cuerpos técnicos de fútbol masculino como la argentina Evangelina Cabrera en el equipo sub-20 del Pachuca de México o la chilena Paula Navarro, que en 2017 integró el cuerpo técnico del equipo masculino del Santiago Morning.Sin embargo, aún no hay ejemplos de mujeres como entrenadoras principales. El caso de Navarro es, de hecho, una clara demostración de cómo el machismo del fútbol sudamericano sigue perjudicando las posibilidades de las entrenadoras. En 2017 Navarro había sido designada como entrenadora principal del equipo pero la reticencia de algunos dirigentes e integrantes del plantel a que una mujer estuviera a cargo motivaron un cambio en la designación. Finalmente Navarro quedó como asistente de un entrenador hombre, Jaime García.¿Hay mujeres árbitras en la Copa América 2021?Pero hay un ámbito del fútbol masculino sudamericano en el que las mujeres sí han avanzado: el arbitraje.La primera mujer en arbitrar un partido de fútbol oficial masculino fue la colombiana Martha Liliana Toro, que el 8 de agosto de 1999 pitó en el encuentro entre Bucaramanga y Quindío, por la Primera División colombiana. Desde entonces, la presencia de mujeres en el referato ha aumentado en cuentagotas en las ligas locales.A nivel internacional hubo que esperar hasta 2020, cuando la Conmebol designó a la argentina Mariana de Almeida como jueza de línea en el partido entre Racing de Argentina y Nacional de Uruguay por la primera fase de la Copa Libertadores masculina. La brasileña Neuza Back hizo lo propio pero en la Copa Sudamericana: fue jueza de línea en el encuentro entre Peñarol de Uruguay y Vélez Sarfield de Argentina.En 2021, la Conmebol celebró otro hecho histórico: la designación de una cuaterna arbitral integrada completamente por mujeres para el partido entre Defensa y Justicia de Argentina e Independiente del Valle de Ecuador. La brasileña Edina Alves fue la árbitra principal, mientras en las líneas estuvieron Neuza Back y la chilena Cindy Nahuelcoy. La cuarta árbitra fue la también chilena María Belén Carvajal.En aquel encuentro también participaron la argentina Sabrina Lois como asesora de árbitros y la brasileña Ana Paula Oliveira como asesora de vídeos.Si bien fue un día récord para el fútbol sudamericano, Alves, Back y De Almeida ya habían participado del Mundial de Clubes de febrero de 2021.A pesar de que la Conmebol remarcó su compromiso de buscar "un fútbol sudamericano sin género, sin discriminación y con más oportunidades para las mujeres", la apuesta no se vio reflejada en esta edición de la Copa América.En una lista de 14 árbitros principales, 22 asistentes, 16 árbitros VAR y 10 de soporte no aparecen ninguna de las mujeres que semanas antes habían hecho historia como árbitras internacionales.La ausencia de mujeres en el arbitraje pone a la Copa América rezagada con respecto a su equivalente europeo, la Eurocopa, que se disputa en forma paralela. Los europeos cuentan con al menos una mujer en la lista, la francesa Stéphanie Frappart, que fue convocada como árbitra soporte y se desempeñó como cuarta árbitra en el partido inaugural de la competición entre Italia y Turquía en Roma.Mujeres dirigentes en el fútbol sudamericanoSin mujeres en los cuerpos técnicos ni en el arbitraje, la Copa América 2021 aún ofrece otro ámbito en el que el género femenino sí puede estar presente: la dirigencia. A pesar de que sigue siendo un campo dominado por hombres, algunas mujeres han logrado ocupar puestos clave en la Conmebol y participar de la organización de los torneos más importantes.La abogada venezolana Amarilis Belisario es la única mujer que integra el Tribunal de Disciplina de Conmebol, uno de los órganos con más trabajo durante las competiciones, al encargarse de definir las penas y sanciones ante posibles inconductas de los deportistas.La Comisión de Ética de Conmebol, encargada de analizar posibles conflictos éticos en el fútbol sudamericano, también cuenta con una mujer entre sus integrantes. Se trata de la argentina Natalia Simeone, que fuera de las lides de la Conmebol ejerce como representante de su hermano, el entrenador del Atlético Madrid Diego Simeone.Otro de los cargos relevantes ocupados por mujeres, aunque con menor vínculo con la Copa América, es el de la abogada ecuatoriana María Sol Muñoz, que se desempeña como una de las representantes de la Conmebol en el Consejo de la FIFA. Fue designada para el cargo en 2016, convirtiéndose en la primera mujer en representar al fútbol sudamericano en el máximo órgano del fútbol mundial.

