Las autoridades de Moscú reducen a 1.000 personas el aforo en espectáculos

MOSCÚ (Sputnik) — El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, anunció la decisión de reducir el aforo en los espectáculos públicos para contener el alza de... 18.06.2021, Sputnik Mundo

"No quería hacerlo, pero no me queda otra. A partir de hoy limitaremos a 1.000 personas el aforo en los espectáculos", declaró Sobianin, tras lamentar la presencia de "multitudes jubilosas en las pistas de baile" a pesar de las reiteradas recomendaciones de mantener la vigilancia y respetar los requisitos sanitarios."También habrá que cerrar las pistas de baile y las zonas de fans", advirtió. Paralelamente se extiende hasta el 29 de junio, incluido, el cierre de las zonas de restauración en los centros comerciales, así como del Zoológico y de las áreas de juegos infantiles.Entre las 23:00 y las 6:00 horas, los bares y restaurantes de Moscú solo podrán servir comida para llevar o a domicilio, y los clubes nocturnos, discotecas y salas de karaoke tendrán que cerrar.A partir del 19 de junio, Moscú promoverá las zonas libres de coronavirus en el sector de restauración, en un principio, como piloto en 15 o 20 locales.El código QR para acceder a estos restaurantes se podrá descargar a través de una aplicación especial.El alcalde afirmó también que "es de importancia vital ahora comenzar la revacunación" con el primer componente de la vacuna que se haya administrado. "Trabajaremos con el Gobierno para que tome rápidamente una decisión sobre las fechas y la tecnología", apuntó en su blog personal.

