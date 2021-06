https://mundo.sputniknews.com/20210618/hamas-presume-de-nueva-formula-de-disuasion-contra-israel-tras-una-marcha-nacionalista-judia-1113339895.html

Hamás presume de nueva fórmula de disuasión contra Israel tras una marcha nacionalista judía

Su nueva fórmula de disuasión contra Israel, patentada al comienzo de la última ronda de violencia y usada de nuevo en grado más bajo esta semana, es defender Jerusalén desde Gaza.La llamada marcha de la bandera, que conmemora la reunificación de Jerusalén tras la Guerra de los Seis Días de 1967, fue reprogramada tras haber sido suspendida el 10 de mayo debido al lanzamiento de cohetes de Hamás contra la ciudad santa, lo que desató 11 días de combates entre Israel y grupos islamistas palestinos en la Franja de Gaza.El evento reprogramado se había venido posponiendo debido a la negativa de la Policía de aprobar el itinerario que incluía pasar a través de la Puerta de Damasco, el acceso a la Ciudad Vieja por el lado musulmán de la ciudad amurallada.La 'victoria' de Hamás"Es lógico que Hamás sienta que gana posiciones cada vez que obliga a Israel a cambiar de rumbo", dijo a Sputnik el sociólogo Amos Greuer. "Aunque sea un conflicto muy desigual, que lo es, las acciones de Hamás afectan enormemente al día a día israelí, porque lanzan globos incendiarios, poca cosa y muy fáciles de conseguir, pero causan enormes incendios y muertes de animales y pérdidas económicas, por no decir de los cohetes que lanzan, que por muy rudimentarios que sean, no son inocuos, matan, destruyen, causan terror y provocan represalias", agregó.En el ciclo de violencia que estalla periódicamente la fase actual ha tomado otro cariz: cuando hay conflicto en Jerusalén, Al Quds para los palestinos, Hamás se ha erigido en su salvador y está vinculando Gaza a Jerusalén con sus últimas acciones.En el período previo a la marcha de esta semana Israel tomó una serie de medidas para reforzar la seguridad, que incluyeron la asignación de 2.000 agentes de Policía para resguardar el desfile en Jerusalén, enviar refuerzos a Cisjordania y desplegar baterías de defensa antimisiles de la Cúpula de Hierro, incluso cerca de Jerusalén. El tráfico aéreo hacia y desde el aeropuerto Ben Gurión se desvió hacia el norte más lejos de Gaza para evitar cualquier posible lanzamiento de cohetes, según mostraron los rastreadores de vuelo.Después de la marcha, el ministro de Defensa, Benny Gantz, se reunió con el jefe del Shin Bet (Agencia de Seguridad e Inteligencia israelí), Nadav Argaman, y el jefe del Estado mayor, Aviv Kohavi, para evaluar la situación, dijo su oficina.Nuevo vínculo entre Gaza y JerusalénSegún las noticias del Canal 12, Israel advirtió a Hamás a través de Egipto que habría una respuesta dura e inmediata ante cualquier lanzamiento de cohetes desde Gaza. La cadena citó a una fuente diplomática que prometió que Israel respondería a los ataques con globos incendiarios, pero que elegiría el momento para hacerlo.Y una fuente diplomática anónima aseguró a la cadena que "por un lado (…) queremos mostrar que realmente hay una nueva ecuación aquí como prometimos después de la operación Guardián de los Muros (…) y por otro lado, no queremos crear la conexión que Hamás quiere que creemos entre Gaza y Jerusalén. Habrá una respuesta y se expresará en una variedad de formas", advirtió.Y lo hizo esta madrugada de 18 de junio, con bombardeos del Ejército israelí sobre lanzaderas de proyectiles en Gaza.Israel aseguró tanto a la Autoridad Nacional Palestina (ANP) como a Jordania que no estaban buscando una escalada, y fuentes palestinas anónimas dijeron que Egipto había pedido a Hamás que no la provocara, según el ente público Kan.Sin embargo, Hamás respondió que "todas las opciones están sobre la mesa", si bien también dijo que la escalada podría evitarse "si el evento no se sale de control"."Y en realidad se está apuntalando una nueva situación en la que Hamás podría juzgar adecuado golpear a Israel si los extremistas judíos no son debidamente controlados por las fuerzas de seguridad israelíes", explicó Grauer.

