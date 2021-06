https://mundo.sputniknews.com/20210618/gobierno-colombiano-modifica-decreto-para-establecer-que-bloqueos-no-son-protesta-pacifica-1113363082.html

Gobierno colombiano modifica decreto para establecer que bloqueos no son protesta pacífica

Gobierno colombiano modifica decreto para establecer que bloqueos no son protesta pacífica

BOGOTÁ (Spuntnik) — El Gobierno de Colombia anunció modificaciones al decreto sobre la protesta social en el país, y estableció que los bloqueos de vías y... 18.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-18T23:33+0000

2021-06-18T23:33+0000

2021-06-18T23:33+0000

américa latina

paro nacional en colombia (2021)

protestas

colombia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/1d/1111706646_0:259:2000:1384_1920x0_80_0_0_7170fb4bae902745ce728efaad6664bb.jpg

Palacios añadió que "se reitera el uso legítimo de la fuerza bajo los principios de necesidad, legalidad, proporcionalidad y diferenciación para neutralizar daños graves, ciertos y verificables que afecten el orden público y la convivencia poniendo en riesgo la vida, y la integridad de las personas, bienes públicos y privados".Las medidas fueron adoptadas, según el ministro, para proteger el derecho a la protesta pacífica de quienes la ejercen, pero también para quienes no la practican y requieren ver sus derechos protegidos.En consecuencia, anunció "la modificación de la estructura del Ministerio del Interior, fortaleciendo su enfoque integral en materia de diálogo social y derechos humanos", por lo que el Viceministerio para la Participación e Igualdad de Derechos será ahora el Viceministerio del Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos.Más medidasEl Gobierno Nacional anunció, además, la creación del Sistema Nacional de Gestión del Diálogo Social y Resolución de Conflictos, el cual será presidido por el presidente de la República y del cual harán parte el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Minas, la Consejería de Estabilización y el Alto Comisionado para la Paz, entre otros.También la creación del Observatorio de la No Discriminación y la No Estigmatización "Colombia es de todos", el cual "promocionará la inclusión y la lucha contra cualquier forma de discriminación o estigmatización como mecanismo de monitoreo y seguimiento a los diferentes actos o prácticas discriminatorias por razón de raza, ética, religión, género, orientación sexual, opinión y participación política y discapacidad".Por último, Palacios anunció que se han dispuesto 34.732 millones de pesos (9,4 millones de dólares) para el fortalecimiento de las capacidades de la Policía, que se invertirán en tecnología, un plan piloto de cámaras para cada agente y un componente de movilidad que hace parte del plan de transformación integral de la Policía Nacional.Las medidas fueron adoptadas luego de que en el marco de las manifestaciones iniciadas el 28 de abril por las principales centrales obreras del país se denunciaron graves violaciones a los derechos humanos por parte de la Fuerza Pública, lo que motivó una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

https://mundo.sputniknews.com/20210610/los-bloqueos-por-el-paro-en-colombia-dejan-3287-millones-de-dolares-en-perdidas-1113109307.html

https://mundo.sputniknews.com/20210618/tras-protestas-sector-cafetero-de-colombia-espera-volver-con-fuerza-al-paladar-del-mundo-1113356572.html

colombia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

paro nacional en colombia (2021), protestas, colombia