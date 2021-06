https://mundo.sputniknews.com/20210618/espana-detecta-al-primer-paciente-infectado-de-coronavirus-y-virus-del-nilo-occidental-1113335490.html

España detecta al primer paciente infectado de coronavirus y virus del Nilo Occidental

Un paciente andaluz se convierte en la primera persona en padecer coronavirus y el virus del Nilo Occidental al mismo tiempo.

A falta de una, dos. Andalucía ha registrado el primer caso de un paciente infectado a la vez de COVID-19 y de virus del Nilo Occidental. Se trataría de un hombre joven que ingresó en el hospital Virgen del Rocío de Sevilla por un cuadro sintomático de coronavirus. Ante la sospecha de padecer una meningitis, tal vez ocasionada por el virus del Nilo Occidental, los sanitarios decidieron hacerle las pruebas necesarias. También era positivo en la segunda enfermedad, según confirma El País. "No hay constancias de otros pacientes y el afectado presenta un cuadro atípico. Es muy importante retroceder a la fecha de indicios de síntomas", reconoce el hematólogo Salvador Oyonarte, miembro del Comité Científico para la Seguridad Transfusional del Ministerio de Sanidad y gerente de la Red Andaluza de Medicina Transfusional, Tejidos y Células. Según el experto, hacen falta más análisis para determinar si la meningoencefalitis fue provocada por el virus del Nilo Occidental o si su debilidad al contraer el coronavirus propició el desarrollo de este mal. También se desconoce cual de las dos le afectó primero. De momento, el hombre se encuentra en la UCI. El 25 de mayo comenzó a sentir dolor en el tórax, sin fiebre en un principio, por lo que se creyó que podría ser una alergia estacional. Dio negativo en el test de antígenos, pero al subirle la fiebre se optó por aislarlo. La PCR dio positiva y fue hospitalizado al contraer una neumonía. En el centro sanitario de la capital andaluza le detectaron una sintomatología neurológica, que apuntó al virus del Nilo Occidental. Los resultados se confirmaron el 14 de junio. Las muestras clínicas del paciente se enviarán a los laboratorios del hospital Virgen de las Nieves de Granada y el Centro Nacional de Microbiología, según confirmó la Consejería de Salud de Andalucía.Que se infectara de coronavirus no es extraño. A pesar de la tendencia descendente de la pandemia en España, Andalucía es una de las comunidades autónomas con mayor incidencia en los últimos 14 días. En concreto, 177 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, sí que sorprende la presencia del virus del Nilo Occidental en su cuerpo. No es la época habitual y suele venir precedido de enfermedades en otros animales, especialmente caballos y aves. Los contagios de 2010, 2016 y el brote de 2020 se produjeron en agosto, momento en el que hay más mosquitos, vía principal de transmisión de la enfermedad. En junio, la población de este insecto no es tan numerosa.El último verano, la meningoencefalitis por virus del Nilo Occidental dejó siete muertos y 71 afectados entre las provincias de Sevilla y Cádiz. Varios drones fumigaron la zona para acabar con el mosquito en el Valle del Guadalquivir. Además, la Junta de Andalucía presentó en marzo un mapa de riesgos que se actualiza cada 15 días entre abril y noviembre. De este dependen las actuaciones del Gobierno autonómico contra esta enfermedad, que tiene una tasa de mortalidad del 0,1% entre los infectados.

