Desde joyas hasta un confesionario: las antigüedades más curiosas que se venden estos días en Madrid

¿Sabías que durante las batallas de España en el siglo XIX los curas llevaban confesionarios portátiles para que los soldados se confesaran antes de combatir?.. 18.06.2021, Sputnik Mundo

Cuando Luis XV se dispuso a tomar su carroza tras una visita en el Palacio de Versalles, en París, recibió una puñalada que le hirió el costado derecho. Fue un atentado contra él, pero de algún modo también lo sería contra las ideas que tenía su padre Luis XIV de convertir a los protestantes franceses al catolicismo.No fue la puñalada lo que acabó con su vida, fue la viruela, pero el autor del intento de homicidio pasó el resto de su vida en una prisión francesa porque la sociedad de la época creía que aquellos que se atrevían a hacerle eso a un rey, solo podían estar poseídos por el demonio. Se trataba de Robert François Damiens y fue torturado en la Torre Montgomery. Así lo asegura Javier Madariaga, dueño de la librería Astarloa, en Bilbao, donde guarda cuidadosamente en su vitrina el dibujo que representa cómo encadenaron a Damiens en una mesa para torturarle. "Las cinco cadenas numeradas mantienen la cama y las otras el reo", reza el escrito.Este manuscrito es tan solo una de las magníficas piezas que estos días acoge la feria de antigüedades Antik Passion Almoneda en el Ifema de Madrid. También hay un confesionario de campaña, como se les denomina a aquellos que los curas se llevaban a la guerra para que los soldados se confesaran antes de entrar en batalla, y hasta un anillo de rubí y diamantes que perteneció a la reina Victoria Eugenia de Battenberg datado de finales del siglo XIX.Todas las piezas tienen que cumplir un requisito: tener una antigüedad de más de 50 años, aunque eso no implica que necesariamente todas ellas deban ser extremadamente costosas. De hecho, se pueden encontrar piezas desde los cinco euros, como los recortables de los años 60 del Rincón de Mariajo, una tienda de antigüedades que nació hace 11 años especializada en coral de joyeria y en relojes.Expositores de todo el mundo se dan cita en esta feria que se repite cada año. Los portugueses de ZarcoAntiques and Art Gallery, un anticuario regentado por la historiadora del arte Mindy Van Aldere Carvalho de Mendoza, poseen una virgen de marfil del siglo XVII de origen hispano-filipino muy bien valorada por los expertos tal y como apuntan fuentes de la organización. Tiene 35 centímetros de altura y consta del certificado CITES, una autorización que permite que el marfil viaje por Europa. Su anticuario está especializado en porcelana china, arte colonial portugués y holandés y pintura. "Toda mi familia era coleccionista y cuando murió mi padre me encargué yo de seguir adelante con el negocio", confiesa Mindy en conversación con Sputnik.Cada expositor está lleno de reliquias que te trasladan al pasado. Raquel Croitoru cuenta a Sputnik la historia de los mantones de manila fabricados en China, que posteriormente pasarían a ser uno de los elementos más característicos en la tradición andaluza. Estaban bordados sobre seda roja al estilo imperio y tuvieron su auge en la época del reinado de Isabel II. "Desde Filipinas se embarcaban en la ruta del Pacífico y llegaban a México", explica Croitoru, "si el barco venía a España paraba en Sevilla y si hubiera alguno que se trajera de regalo, empezó a gustar y a popularizar". Fue precisamente Isabel II quien los puso de moda y desde entonces se convirtió en todo un símbolo popular.Los apasionados del estilo vintage también están de suerte. Podrán encontrar desde bolsos Gucci y Loewe de los años 50 hasta maletas antiguas Louis Vuitton. También los coleccionistas son afortunados, ya que podrán deleitar su vista con vetustos muebles, cajas de galletas, cámaras de fotos, máquinas de escribir y hasta pinturas de Salvador Dalí. Piezas tan exclusivas como inimaginables.

