Venden una obra de David Bowie adquirida por $4 por miles de dólares

La obra se titula DHead XLVI y será vendida en una puja en línea de la Casa de subastas Cowley Abbott. La pintura de David Bowie se creía perdida, hasta que fue comprada en un centro de donaciones del estado de Ontario (Canadá).Una prueba de la autoría del roquero es su firma y una etiqueta de identificación con la fecha de creación de la obra, 1997, en el dorso. Además, tiene una descripción: Collage sobre lienzo hecho con acrílico a computadora. El anónimo que compró el cuadro no coleccionaba obras de arte, enfatizó el presidente de la subasta, Rob Cowley."La persona que adquirió la pintura de Bowie pensó que era muy interesante, antes de ver las etiquetas y un facsímil en el dorso", explicó.El vendedor se puso en contacto con Cowley Abbott para hablar sobre la obra en noviembre, y luego los especialistas confirmaron su autoría. A su vez, contactaron con el experto en arte Andy Peters, quien desde 1978 estuvo recopilando autógrafos de Bowie. También confirmó que se trataba de una obra de Bowie.El hombre afirma recordar que esta obra se vendió en un sitio web de arte de Bowie ya desaparecido a principios de la década de los 2000.El problema es que el músico cambió muchas veces su firma durante sus 55 años de carrera, "pero hay ciertos matices en cada autógrafo que los falsificadores no pueden replicar", aseguró el especialista.DHead XLVI es una de las 47 obras de la serie Dead Heads, y que fueron creadas por el músico entre 1995 y 1997. En ellas plasmó a sus amigos, familiares y colegas, pero el protagonista de esta pintura en particular no ha sido identificado.El precio inicial de la obra se estimaba de 9.000 a 12.000 dólares estadounidenses, pero al final se disparó más allá de este monto y la puja máxima de momento es de 17.000 dólares. La subasta termina el 24 de junio.

