Un español se queda sin herencia por mantener una relación con otra mujer

Hasta que la muerte nos separe. Eso sí, la de los dos. Así debió pensar una mujer de Galicia a la hora de preparar su testamento. Y es que puso como condición para que su marido recibiese la herencia que no contrajese segundas nupcias. Clausula que dispuso ante notario en 1975. Ella murió en 1996. El hombre siguió la regla a raja tabla. No se volvió a casar. Pero, tampoco fue fiel a su esposa. Él mantuvo una relación estable con otra mujer, desde finales de los ochenta hasta 2016, año en el que falleció la segunda pareja. Un noviazgo que le ha costado la herencia. Y es que para los magistrados de la Audiencia Provincial de A Coruña esta última unión es comparable a un matrimonio. De esta forma, se da por incumplida la condición de su primera mujer y dan la razón a la excuñada del hombre, quien reclamaba la herencia para los hermanos de la fallecida. La demanda de la hermana de la fallecida fue en un principio rechazada por el juzgado de primera instancia de Arzúa. Pero, no desistió y acabó visitando la Audiencia Provincial de A Coruña. Por allí desfilaron vecinos de la pareja de Palas de Rei (Lugo). Además, se analizó la esquela de mujer fallecida y las pesquisas de la Policía Local de la localidad lucense. La conclusión judicial es que "ambos se comportaban socialmente como pareja y con la apariencia de un matrimonio". No obstante, los testigos recuerdan que el vínculo de la pareja era estrecho por una supuesta relación de parentesco, todavía no probada, y por los cuidados que este ofrecía a la segunda mujer, postrada por la enfermedad. De momento, tras la sentencia de la Audiencia, el hombre solo recibiría el usufructo viudal que le corresponde por ley y se le suspende cualquier tipo de movimiento que haya hecho con los bienes de la herencia. Pero, puede recurrir la decisión. Según indica el Código Civil, los testamentos pueden imponer a los herederos cualquier condición, a menos que esta sea imposible, incumpla con la legislación existente o se utilicen para forzar el nombramiento de heredero a otra persona. Así, no es extraño encontrar cláusulas en las que se exige el cuidado de familiares o mascotas. Si se incumple, la herencia se pierde. Ya sea por no cuidar al gato o por irse con otra.

