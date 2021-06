https://mundo.sputniknews.com/20210617/rafa-nadal-anuncia-que-no-jugara-en-wimbledon-ni-en-los-juegos-olimpicos-de-tokio-1113304091.html

Rafa Nadal anuncia que no jugará en Wimbledon ni en los Juegos Olímpicos de Tokio

El tenista ha anunciado su decisión a través de un hilo publicado en su cuenta de Twitter. 17.06.2021, Sputnik Mundo

"Hola a todos. Quiero comunicaros que he decidido no participar en la próxima edición de Wimbledon que se disputará del 28 de junio al 11 de julio. Tampoco jugaré los Juegos Olímpicos previstos finalmente del 24 al 30 de julio", así comenzaba el hilo de la red social en el que explica los motivos por los que ha tomado esta decisión.Nadal afirma que se trata de "una decisión que nunca resulta fácil de tomar", pero que considera que es lo correcto después de escuchar a su cuerpo y "con el objetivo de alargar mi carrera deportiva y seguir haciendo lo que me hace feliz; competir al máximo nivel y seguir luchando".De este modo, el tenista, de 35 años, centrará sus esfuerzos en el US Open. "En estos momentos de mi carrera como deportista, una parte importante es la prevención de cualquier tipo de excesos en mi cuerpo que pudieran impedir seguir luchando en el medio y largo plazo por los títulos". El manacorí ha mandado un saludo a todos sus fans y ha manifestado que los Juegos Olímpicos "han significado mucho en mi carrera y siempre fueron una prioridad como deportista, donde encontré el ambiente que todo deportista quiere sentir al menos una vez en su carrera. Personalmente tuve la suerte de vivirlos intensamente en tres ocasiones y además ser el abanderado de mi país", ha concluido.

