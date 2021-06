https://mundo.sputniknews.com/20210617/putin-destaca-el-profesionalismo-de-biden-1113315386.html

Putin destaca el profesionalismo de Biden

Putin destaca el profesionalismo de Biden

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente ruso, Vladímir Putin, valoró altamente la actuación de su par estadounidense, Joe Biden, durante su reciente encuentro... 17.06.2021, Sputnik Mundo

"Biden es un profesional, trabajando con él hay que tener mucho cuidado para no perder nada. El mismo no pierde nada, les aseguro", dijo en una conversación con estudiantes graduados de la Escuela Superior de Administración Pública de Rusia. Putin subrayó que la personalidad de Biden no tiene nada que ver con "la imagen que la prensa da de él".El presidente ruso resaltó la importancia de la reunión personal que sostuvo con su homólogo estadounidense: "cuando las personas dejan de hablar, aumentan los reproches y las preocupaciones mutuas en aquellas cuestiones donde se podrían evitar"."Definimos los ámbitos en que podemos hablar de un posible acercamiento de posturas en el futuro. Hay cuestiones que son de interés y prioridad absoluta tanto para nosotros como para Estados Unidos", señaló.La primera reunión de los dos líderes se llevó a cabo el 16 de junio en la ciudad suiza de Ginebra.El presidente ruso anunció al término de la reunión que habían acordado comenzar consultas sobre estabilidad estratégica y ciberseguridad.Durante la cumbre Putin y Biden reafirmaron también su compromiso con el planteamiento formulado en 1985 por el entonces presidente de EEUU, Ronald Reagan, y el líder de la Unión Soviética, Mijaíl Gorbachov, de que "una guerra nuclear es inaceptable, no puede haber un ganador y las partes no lucharán por la superioridad militar".Al término de la cumbre se anunció que los embajadores de Rusia y Estados Unidos van a terminar las "consultas" y volverán pronto a sus puestos en Washington y Moscú, respectivamente.

