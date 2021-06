Presidente de El Salvador propone instalar 1.500 cajeros de bitcoines en el país

"Junto a Dina Argueta presentamos iniciativa de reformas a la Ley Bitcóin, para que no sea de uso obligatorio, que los salarios, aguinaldos y pensiones sigan pagándose en dólares y no con esa criptomoneda, y que no se reconozca como moneda de curso legal", informó la diputada Anabel Belloso en su cuenta de la red social Twitter.