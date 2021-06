https://mundo.sputniknews.com/20210617/paro-general-de-uruguay-denuncia-el-hambre-y-la-desigualdad-en-la-era-lacalle-pou-1113329103.html

Paro general de Uruguay denuncia el hambre y la desigualdad en la era Lacalle Pou

Paro general de Uruguay denuncia el hambre y la desigualdad en la era Lacalle Pou

17.06.2021

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, enfrentó este 17 de junio el segundo paro general de trabajadores durante su gestión, convocado por la central única de trabajadores PIT-CNT. La movilización se cumplió bajo el compromiso de no afectar la vacunación contra el COVID-19 y cruzó Montevideo para terminar en la sede del Gobierno, donde los trabajadores entregaron una proclama."Contra el hambre y la desigualdad. Por trabajo y salario", fue la consigna principal del paro, que también incluyó una amplia plataforma reivindicativa que incluía, por ejemplo, solidaridad con 15 docentes de Secundaria apartados de sus cargos por difundir la campaña para revocar la Ley de Urgente Consideración (LUC) dentro de los centros educativos.Debido a la pandemia de COVID-19, el segundo paro general del período de Gobierno no tuvo un acto central sino que se estructuró en base a tres caravanas desde diferentes barrios populares de la periferia montevideana. Sobre las 17 horas, las filas de vehículos se encontraron sobre la Plaza Independencia, punto central de la ciudad en el que se ubica la Torre Ejecutiva, sede del Gobierno.Desde antes de su llegada, en la plaza ya esperaban los sindicatos de docentes y trabajadores de la educación, entre cuyos principales reclamos están los recortes presupuestales, la persecución sindical por parte de las autoridades educativas y la desigualdad provocada por la virtualidad.La conveniencia de realizar un paro en plena pandemia había sido uno de los señalamientos contra los sindicatos en los días previos. Por eso, la central sindical decidió exhortar a los trabajadores del transporte y la salud a asegurar guardias gremiales de manera de garantizar que la vacunación contra el COVID-19 no se detuviera como consecuencia de la medida.Si bien hubo líneas de transporte colectivos que no funcionaron, las principales empresas de transporte de la capital uruguaya mantuvieron los servicios. Para el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, que hubiera transporte no fue un impedimento para que hubiera un alto acatamiento de la medida de protesta."Tenemos una valoración recontra (muy) positiva de la adhesión al paro general", dijo el dirigente en la entrada a la Torre Ejecutiva, en declaraciones recogidas por Sputnik.Abdala aseguró que el paro "fue enorme" y sostuvo que para medir el nivel de acatamiento de la medida "basta ver lo que fue la ciudad: hubo menos movimiento que un domingo".Asimismo, remarcó que las guardias gremiales funcionaron y que "nadie quedó sin vacunarse porque el vacunatorio no estuviera abierto o no hubiera circulación".¿Qué reclaman los sindicatos de Uruguay?Mientras una fila de vehículos rodeaba la Plaza Independencia de Montevideo, Abdala se reunió con el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, y la vicepresidenta de la central, Soraya Larrosa, para ingresar a la Torre Ejecutiva. La intención de los dirigentes fue entregar al equipo de Lacalle Pou una carta titulada "Entre la urgencia y la perspectiva" con una veintena de medidas concretas divididas en siete áreas.Entre las medidas planteadas por los trabajadores aparece la creación de un "ingreso básico de emergencia" correspondiente a un salario mínimo, es decir, unos 17.930 pesos uruguayos (410 dólares) para unos 320.000 uruguayos debido a su afectación por la pandemia. La misma población también debería recibir, según la central, una "canasta básica gratuita de servicios" como internet, energía eléctrica, supergás e internet.La plataforma también incluye algunas propuestas tributarias, como la creación de un "impuesto a las ganancias elevadas", un gravamen extraordinario para sectores que hayan aumentado sus precios un 20% en el último año y hasta un impuesto a los depósitos uruguayos en el exterior.Luego de entregar la carta, Abdala dijo que durante la pandemia "hay que ser muy responsables", por lo que reclamó "medidas que disminuyan la movilidad pero con ingresos básicos de emergencia".Para cuando culmine la emergencia sanitaria, la central sindical uruguaya reclamará que el Gobierno de Lacalle Pou implemente inversiones públicas, invierta en vivienda y desarrolle un sistema de compras públicas orientado a desarrollar a la industria nacional, comentó el dirigente.De todos modos, uno de los reclamos principales para esa etapa es la necesidad de "aumentar los salarios para que se dinamice la demanda interna, que afecta a los jubilados y a pequeños comerciantes, industriales y productores agropecuarios".Las firmas contra la Ley de Urgente ConsideraciónPara los sindicatos uruguayos, el paro general también sirvió de mojón para la última etapa de la recolección de firmas para derogar la Ley de Urgente Consideración, una norma de más de 400 artículos que contiene casi todos los principales puntos del programa de Gobierno de Luis Lacalle Pou pero es resistida por los sindicatos.Desde que se aprobó en julio de 2020, el PIT-CNT, la coalición de izquierda Frente Amplio y otras organizaciones lanzaron una campaña de recolección de firmas para revocar la norma, a la que cuestionan por lesionar derechos sindicales, dañar la autonomía de la educación pública y erosionar la propiedad estatal de las empresas públicas, entre otros.Para poder convocar a un referéndum contra la ley, las organizaciones deben alcanzar cerca de 680.000 firmas, cifra correspondiente al 25% del padrón electoral en Uruguay. La fecha límite para presentarlas ante la Corte Electoral es el 8 de julio de 2021, cuando se cumple un año de aprobada la norma.Si bien los organizadores de la campaña evitan manejar números, a comienzos de junio se estimaba que se habían superado las 500.000 adhesiones. La jornada del paro general incluyó la colocación de cientos de puestos para firmar en varios puntos de Uruguay."Hoy se juntaron miles de firmas para que el pueblo decida sobre la Ley de Urgente Consideración", destacó Abdala, aunque evitó explicitar una cifra sobre las rúbricas recolectadas en la jornada del paro.

uruguay

