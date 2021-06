https://mundo.sputniknews.com/20210617/los-ultrarricos-tambien-lloran-su-numero--descendio-en-espana-un-13-en-2020-1113304148.html

Los ultrarricos también lloran: su número descendió en España un 13% en 2020

Los ultrarricos también lloran: su número descendió en España un 13% en 2020

Al contrario que la tendencia mundial, la cantidad de personas con un patrimonio equivalente o superior a 50 millones de dólares ha menguado en el país... 17.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-17T14:18+0000

2021-06-17T14:18+0000

2021-06-17T14:18+0000

españa

gente

ricos

mercados y finanzas

mercado inmobiliario

divisas

lujo

madrid

barcelona

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1113304759_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d1d1c1941f3019d18cafe8dc3eb3aabd.jpg

La crisis económica derivada de la pandemia global de coronavirus arrojó también como resultado un aumento del número de personas más acaudaladas del planeta. En 2020 la cifra de archimillonarios creció un 2,4% en todo el mundo, hasta alcanzar las 520.000 personas. Tal aumento se dio sobre todo en países de América del Norte, Europa y Asia, un 12% más en conjunto. Pero en las regiones de América Latina y Oriente Medio, así como en Rusia, su cantidad menguó. El mismo caso se observó en España, donde el porcentaje de personas riquísimas se redujo un 13% (de 6.861 en 2019 a 5.938 en 2020). Y los simplemente ricos (la gente que dispone de activos equivalente o superiores a un millón de dólares) menguaron todavía más: un 23% (de 1.157.662 hasta 886.014). Es decir, se baja de la barrera del millón de millonarios, alcanzada en 2019. Tales son los datos que recoge el informe The Wealth Report, publicado por la consultora Knight Frank. En el plano global, los representantes de esta adinerada clase residen mayoritariamente en zonas urbanas, siendo Londres y Nueva York las metrópolis de su predilección. Les siguen París, Tokio y Hong Kong, distinguidas también por las posibilidades de inversión que ofrecen para sus negocios, en particular los inmobiliarios. Madrid se sitúa en el puesto número 16 en esta escala. Preferencias de inversiónCon una perspectiva a cinco años vista, el número de millonarios y archimillonarios en realidad sí ha aumentado en España, con un crecimiento del 27% y el 9%, respectivamente. Su descenso en 2020 resalta la necesidad de su recuperación, marcada por el objeto de sus inversiones. El sector inmobiliario sigue atrayendo el interés de los inversores y no en vano en 2020 experimentó un alza. De ahí que el 25% de los ultrarricos del mundo deseen invertir en él en 2021, según el informe. Los precios a nivel global de la vivienda de lujo se incrementaron un 1,9%, beneficiados por los bajos intereses de las hipotecas y la necesidad acentuada de espacios más amplios tras la experiencia de los confinamientos, situación que según la consultora continuará en 2021. Similar comportamiento del mercado inmobiliario se observa en España, donde los compradores nacionales, que han predominado frente al inversor extranjero, han valorado más la dotación de espacios exteriores. Las viviendas en las afueras de Madrid siguen marcando tendencia. Se prevé que los precios residenciales crezcan hasta un 3% en 2021 en la capital, por encima de Barcelona (2%). El alquiler también representa un vector del interés de los ultrarricos, alcanzando un 15% del total de la inversión inmobiliaria. Se proyectan edificios completos, con al menos 200 viviendas cada uno, todas destinadas al alquiler. Pero las apetencias inversoras de los ultrarricos exceden el mundo del ladrillo. Los artículos de lujo son un ejemplo clásico. Como los bolsos, cuyos precios crecieron un 17% en 2020. Los de la casa Hermès copan el ránking. Les siguen los vinos y los automóviles clásicos, que también experimentaron una subida de precios del 13% y el 6%, respectivamente. Las obras de arte, en cambio, se depreciaron un tanto, dada la paralización de la actividad en las subastas en 2020.

https://mundo.sputniknews.com/20210609/una-juventud-cada-vez-mas-pobre-en-una-espana-cada-vez-mas-rica-1113056815.html

https://mundo.sputniknews.com/20200721/el-coronavirus-convierte-a-amancio-ortega-en-el-multimillonario-que-mas-dinero-pierde-en-2020-1092154838.html

madrid

barcelona

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gente, ricos, mercados y finanzas, mercado inmobiliario, divisas, lujo, madrid, barcelona, sociedad