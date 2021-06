https://mundo.sputniknews.com/20210617/los-motores-de-rotores-abiertos-podrian-revolucionar-la-aviacion--video-1113306807.html

Los motores de rotores abiertos podrían revolucionar la aviación | Video

Los motores de rotores abiertos podrían revolucionar la aviación | Video

La compañía aeroespacial franco-estadounidense CFM ha presentado un nuevo motor que podría reducir drásticamente las emisiones y el consumo de combustible sin... 17.06.2021, Sputnik Mundo

2021-06-17T13:33+0000

2021-06-17T13:33+0000

2021-06-17T13:38+0000

tecnología

motores

aviación

aviones

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/11/1113306908_0:34:966:577_1920x0_80_0_0_e4ac6f1afc31c6fddc8979b60880e051.png

El nuevo motor de rotor abierto es una evolución de los motores turbofan con alto índice de derivación que ya existen en la actualidad, explican los creadores. Estos rotores abiertos, también conocidos como propfans o ventiladores de hélice, tienen el potencial de hacer que los viajes en avión sean mucho más limpios y económicos.Se está desarrollando bajo el programa de Innovación Revolucionaria para Motores Sostenibles (RISE, por sus siglas en inglés), y tiene las paletas de ventilador al descubierto y un estator de geometría variable detrás para suavizar el flujo de aire. Se espera que este diseño sea más eficiente y bastante más silencioso que el de los motores actuales de este tipo. Los desarrolladores del rotor abierto también planean utilizar la última tecnología en aspas de ventilación en su proyecto, lo que significa que utilizarán compuestos de fibra de carbono. Calculan que podrá reducir un 20% sus emisiones y el consumo de combustible en comparación con los ya eficientes turbofans modernos.El motor tipo propfan no es nuevo. Los ingenieros experimentaron con ellos en la década de 1970 como respuesta a la crisis del petróleo, pero la idea se quedó en el cajón porque el coste del combustible volvió a bajar, explica The Drive. No obstante, los primeros prototipos mostraron mejoras en la eficiencia de combustible de un 30%, en comparación con los motores turbofan contemporáneos.Actualmente el combustible sigue siendo relativamente barato, pero aun así los Gobiernos están comenzando a poner coto a las emisiones de los aviones de pasajeros en un intento por revertir el cambio climático. Por lo tanto, invertir en una nueva forma de propulsión para la aviación comercial tiene sentido desde el punto de vista comercial, opinan los expertos.CFM, a su vez, admite que los motores bajo el programa RISE aún tardarán en llegar a los aviones que utilizamos, ya que todavía queda mucho trabajo de investigación y desarrollo. Es probable que pase una década antes de que se resuelvan todos los problemas del proyecto y se utilicen en aviones de pasajeros.

https://mundo.sputniknews.com/20210615/viajar-en-este-nuevo-taxi-volador-seria-mas-barato-que-en-un-uber--video-fotos-1113239960.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

motores, aviación, aviones